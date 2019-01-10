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      Коноплянка вляпався у скандал в Німеччині

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      Коноплянка потрапив у скандал у Німеччині
      Коноплянка потрапив у скандал у Німеччині / newsone.ua

      Гравець збірної України Євген Коноплянка потрапив у скандал в Німеччині. Футболіст "Шальке" разом з партнерами розгнівав головного тренера "кобальтових" нічною гулянкою.

      Як повідомляє авторитетне німецьке видання Bild, головний тренер "Шальке" Доменіко Тедеско незадоволений низкою футболістів своєї команди не тільки через погані результати.

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      Зокрема, йдеться про порушення дисципліни. За інформацією Bild, Євген Коноплянка, Налдо, Амін Харіт, Матія Настасіч, Франко Ді Санто, Омар Маскарель й Александр Нюбель після матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Порту" (1:3) вирушили на нічну прогулянку й повернулися під ранок.

      Також з ними були члени функціональної команди й співробітники служби безпеки.

      Відзначимо, що гельзенкірхенці йдуть на 13-му місці в турнірній таблиці Бундесліги. Також команда змогла вийти з групи в Лізі чемпіонів. У плей-офф німці зіграють проти "Манчестер Сіті".

      Нагадаємо, що Доменіко Тедеско повідомив, що відразу три одноклубника Євгена Коноплянки не входить в плани клубу на другу частину сезону.

      Теги: Футбол Спорт Шальке Євген Коноплянка
      Джерело: 24 Канал
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