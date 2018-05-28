Конструктори українського бренду продаватимуть в магазинах Disney

У вересні 2018 року дерев'яні конструктори українського бренду Ugears почнуть доставляти в магазини Disney.

Продажі розпочнуться у 700 фірмових магазинах Disney вже з листопада, розповідає співзасновник компанії Геннадій Шестак в інтерв’ю для видання delo.ua.

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Конструктори Ugears

Українська компанія вироблятиме для Disney п‘ять моделей. Зразки моделей створили у Disney, механіку розробляли Ugears.

Для потрапляння на полиці магазинів Disney, виробнику конструкторів довелося відповідати 400 вимогам для проходження аудиту, розповідають в Ugears.



Конструктори Ugears

Компанія Ugears має власне виробництво у передмісті Києва. Стартап засновано 2014 року у Києві. Виробник конструктора серед власних досягнень має кілька успішних кампаній на Kickstarter. Зокрема, 100 000 доларів зібрані за 2 дні на виробництво механічної моделі колісної ліри.