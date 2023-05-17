Пригожин розуміє загрозу, – Фейгін назвав причину чвар ватажка ПВК "Вагнера" із міноборони Росії

За повідомленням видання The Washington Post, Євгеній Пригожин буцімто пропонував українській розвідці передати інформацію щодо позиції російських військ. За це він нібито хотів, щоб ЗСУ відступили з Бахмута. Однак його пропозицію проігнорували в ГУР.

Однак російський правозахисник Марк Фейгін зауважив, що власник ПВК "Вагнера" – гравець, і тому не виключено, що може бути причетним до якоїсь авантюри. Про це він розповів 24 Каналу.

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Конфлікт є

Ексцентрична та непередбачувана поведінка Пригожина свідчить про те, що він ризикова людина.

Це не означає, що хтось продемонструє його розмову Кирилом Будановим. Думаю, що такого не було. Але можна припустити, що такі контакти існують між ПВК "Вагнера" та розвідкою України, наприклад, щодо обміну вагнерівців на українських військовослужбовців,

– зазначив правозахисник.

Водночас у Пригожина є конфлікт з міністерством оборони Росії. Хоча багато хто не вірить в його існування.

"Однак коли публічно використовуються такі дефініції, демпінгуючи міноборони та генштаб до рівня підлоги, я не дуже вірю в те, що це гра. Буцімто, Пригожин домовився з Шойгу та Герасимовим, що він їх останніми словами обзиватиме, а вони мовчатимуть. Вони ж дійсно йому не відповідають", – відзначив Фейгін.

Марк Фейгін оцінив ймовірність конфлікту між Пригожиним і міноборони Росії: дивіться відео

Росіяни програють

Головна причина цього конфлікту в тому, що росіяни програють у війні.

Якби вони вигравали, то не з'ясовували б стосунки, а кожний кричав: "Це я переміг". А коли програють, кожен від себе хоче поразку відкинути,

– впевнений він.

Тому й Пригожин говорить, що 72 бригада знялась з флангів та пішла з-під Бахмута. А, мовляв, якби там ПВК "Вагнера" стояла, такого б не було. Але ж йому заборонили набирати зеків і снарядів не дають. Якби дали – все було б добре.

Спочатку 2 квадратних кілометрів ЗСУ звільнили в зоні Бахмута, а тепер вже 20 квадратних кілометрів деокуповано. То хіба це гра? Я не вірю,

– підкреслив правозахисник.

На його думку, Пригожин дійсно конфліктує з міноборони й розуміє, що звідти йде для нього загроза.

"Можна припустити, що в межах цієї гри Пригожин може здати українській розвідці щось цікаве", – наголосив Марк Фейгін.

Що передувало цьому