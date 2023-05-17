Пригожин розуміє загрозу, – Фейгін назвав причину чвар ватажка ПВК "Вагнера" із міноборони Росії
За повідомленням видання The Washington Post, Євгеній Пригожин буцімто пропонував українській розвідці передати інформацію щодо позиції російських військ. За це він нібито хотів, щоб ЗСУ відступили з Бахмута. Однак його пропозицію проігнорували в ГУР.
Однак російський правозахисник Марк Фейгін зауважив, що власник ПВК "Вагнера" – гравець, і тому не виключено, що може бути причетним до якоїсь авантюри. Про це він розповів 24 Каналу.
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Конфлікт є
Ексцентрична та непередбачувана поведінка Пригожина свідчить про те, що він ризикова людина.
Це не означає, що хтось продемонструє його розмову Кирилом Будановим. Думаю, що такого не було. Але можна припустити, що такі контакти існують між ПВК "Вагнера" та розвідкою України, наприклад, щодо обміну вагнерівців на українських військовослужбовців,
– зазначив правозахисник.
Водночас у Пригожина є конфлікт з міністерством оборони Росії. Хоча багато хто не вірить в його існування.
"Однак коли публічно використовуються такі дефініції, демпінгуючи міноборони та генштаб до рівня підлоги, я не дуже вірю в те, що це гра. Буцімто, Пригожин домовився з Шойгу та Герасимовим, що він їх останніми словами обзиватиме, а вони мовчатимуть. Вони ж дійсно йому не відповідають", – відзначив Фейгін.
Марк Фейгін оцінив ймовірність конфлікту між Пригожиним і міноборони Росії: дивіться відео
Росіяни програють
Головна причина цього конфлікту в тому, що росіяни програють у війні.
Якби вони вигравали, то не з'ясовували б стосунки, а кожний кричав: "Це я переміг". А коли програють, кожен від себе хоче поразку відкинути,
– впевнений він.
Тому й Пригожин говорить, що 72 бригада знялась з флангів та пішла з-під Бахмута. А, мовляв, якби там ПВК "Вагнера" стояла, такого б не було. Але ж йому заборонили набирати зеків і снарядів не дають. Якби дали – все було б добре.
Спочатку 2 квадратних кілометрів ЗСУ звільнили в зоні Бахмута, а тепер вже 20 квадратних кілометрів деокуповано. То хіба це гра? Я не вірю,
– підкреслив правозахисник.
На його думку, Пригожин дійсно конфліктує з міноборони й розуміє, що звідти йде для нього загроза.
"Можна припустити, що в межах цієї гри Пригожин може здати українській розвідці щось цікаве", – наголосив Марк Фейгін.
Що передувало цьому
- Видання The Washington Post повідомило 15 травня про нібито контакт Пригожина з ГУР України. Він буцімто запропонував українській стороні дані про позиції російської армії. В обмін він нібито просив вивести ЗСУ з Бахмута. У WP зазначили, що українські розвідники відхилили пропозицію "кухаря Путіна".
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що розповсюдження такої інформації грає на користь країні-агресорці. Контакти ГУР з Пригожиним він не підтвердив.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов також наголосив на тому, що перш ніж обговорювати цей вкид, треба поставити питання, кому він на користь. Він додав, що Україна буде і повинна обговорювати подібну інформацію, коли це буде потрібно і відповідатиме національним інтересам України.
- Водночас в Інституті вивчення війни припустили, що повідомлення про ймовірний контакт Пригожина та ГУР може бути частиною ІПСО Росії з метою дискредитації ватажка вагнерівців.