Радник Байдена Салліван міг контактувати з Росією: політолог пояснив, чи є тут зрада

У WSJ заявили, що радник Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван таємно контактує з Кремлем. Так, інформація щодо перемовин з Росією й надалі може час від часу з'являтися.

Крім того, напередодні міністри оборони Великої Британії та Сполучених Штатів також говорили зі своїм російським колегою Сєргєєм Шойгу. Про це 24 каналу розповів політолог та аналітик Internews Україна Владислав Фарапонов.

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Можливо ніколи не дізнаємося про що Салліван говорив з Кремлем

На його думку, складно судити, чи є зрада з боку США через контакт Білого дому з Кремлем, оскільки ми не знаємо всіх деталей та тону розмови, зокрема і з американського боку. Однак те, що позиція Сполучених Штатів щодо небажання прямої конфронтації з Росією не змінилася, залишається фактом.

Ба більше, після таких прямих контактів Білого дому з Кремлем відповідна позиція частіше звучатиме на публічних виступах.

Справжній зміст та ідею цих перемовин можливо ніколи не дізнаємося,

– підкреслив політолог.

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Салліван підтвердив контакти з Москвою

Радник США з питань національної безпеки Джейк Салліван на своєму виступі у Нью-Йорку підтвердив, що, не дивлячись на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, канали зв'язку між Вашингтоном і Москвою залишаються відкритими. Він вважає, що підтримувати зв'язки з Росією "в інтересах" Сполучених Штатів.

BBC з посиланням на The Wall Street Journal додає, що Джейк Салліван проводив таємні переговори з секретарем ради безпеки Росії Миколою Патрушевим, а також старшим радником Кремля з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Обговорювали начебто неприпустимість ядерної ескалації в Україні, проте не зачіпали теми повного припинення війни.

Зауважимо, що в Сполучених Штатах прокоментували контакти з Росією. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр зауважила, що США залишають за собою право говорити на високому рівні про питання, які хвилюють країну.

Наші розмови були зосереджені лише на зниженні ризиків та відносинах між США і Росією,

– заявила речниця Білого дому.