14:01
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
19°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка
Вєсті.UA
20:48, 2 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини Києва

Контент-маркетинг – шлях до серця вашого клієнта. 17 серпня Content Marketing Day

17 Читать новость на русском
Content Marketing Day
Content Marketing Day

Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts проводить регулярну безкоштовну онлайн-конференцію.

Онлайн-конференцію – Content Marketing Day відбудеться 17 серпня.

Що ж таке якісний контент і чому його вага, як каналу генерації клієнтів, стрімко зростає? Як навчитися створювати контент, який люди будуть читати, зберігати в нотатках і ділитися ним в соціальних мережах? Найдієвіший спосіб дізнатися це – почути доповіді від експертів-практиків відповідної галузі, які поділяться своїми фішками, кейсами та напрацюваннями. Вас чекає 100% практичної інформації і ніякої води.

Програма максимально актуалізується на поточний момент, тому ви почуєте найсвіжіші тренди і зрозумієте, що дає результат саме зараз.

На конференції ви зможете:

  • дізнатися, як за допомогою контент-стратегії генерувати лояльних клієнтів;

  • зрозуміти, як слід “упаковувати” свою пропозицію;

  • освоїти сучасні прийоми комунікацій з онлайн-покупцями;

  • побачити, як і за рахунок чого виділитися на тлі конкурентів;

  • визначити, як домогтися за допомогою якісного контенту лояльності клієнтів і досягнення бізнес-цілей;

  • отримати свіжі ідеї для своєї контент-стратегії;

  • задати питання спікеру в прямому ефірі.

Конференція буде особливо корисна, якщо ви:

  • маркетолог або інтернет-маркетолог;

  • копірайтер або редактор;

  • SMM / SEO-спеціаліст;

  • власник або адміністратор сайтів;

  • контент менеджер;

  • підприємець, який хоче ефективно розвивати бізнес в інтернеті.

І навіть якщо ви давно вже досвідчений фахівець – удосконалюйте свої підходи і дізнайтеся, як добиватися ще більш швидких і більш високих результатів.

Що вас чекає?

  • 8 годин корисної насиченої інформації;

  • 13 спікерів-експертів з унікальними доповідями;

  • тільки актуальні вказівки та рекомендації;

  • подарунки і бонуси від організаторів і партнерів.

Як потрапити на конференцію?

Захід безкоштовний в онлайні, для участі необхідно зареєструватися. В день проведення конференції вам буде надіслано листа з нагадуванням і посиланням на її проведення.

Організатори: WebPromoExperts, WebPromo.

Спонсори: SendPulse.

Вам може бути це цікаво: WebPromoExperts.

Зареєструватися!

Теги: Новини Києва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
сьогодні, 13:10 Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
Олеся Пинзеник 463
Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
сьогодні, 12:02 Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
Михайло Поживанов 711
Як швидко приготувати смачну їжу
2 липня, 19:00 Як швидко приготувати смачну їжу
4
Притула вчив, Лоза рубав, Мессі тихесенько тікав – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 10:01 Притула вчив, Лоза рубав, Мессі тихесенько тікав – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
570
Доброволець про бої за Широкине: Між ротаціями мій янгол-охоронець йшов у запій
сьогодні, 08:38 Доброволець про бої за Широкине: Між ротаціями мій янгол-охоронець йшов у запій
Євгенія Мазур 1828
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук