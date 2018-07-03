Контент-маркетинг – шлях до серця вашого клієнта. 17 серпня Content Marketing Day
Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts проводить регулярну безкоштовну онлайн-конференцію.
Онлайн-конференцію – Content Marketing Day відбудеться 17 серпня.
Що ж таке якісний контент і чому його вага, як каналу генерації клієнтів, стрімко зростає? Як навчитися створювати контент, який люди будуть читати, зберігати в нотатках і ділитися ним в соціальних мережах? Найдієвіший спосіб дізнатися це – почути доповіді від експертів-практиків відповідної галузі, які поділяться своїми фішками, кейсами та напрацюваннями. Вас чекає 100% практичної інформації і ніякої води.
Програма максимально актуалізується на поточний момент, тому ви почуєте найсвіжіші тренди і зрозумієте, що дає результат саме зараз.
На конференції ви зможете:
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дізнатися, як за допомогою контент-стратегії генерувати лояльних клієнтів;
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зрозуміти, як слід “упаковувати” свою пропозицію;
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освоїти сучасні прийоми комунікацій з онлайн-покупцями;
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побачити, як і за рахунок чого виділитися на тлі конкурентів;
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визначити, як домогтися за допомогою якісного контенту лояльності клієнтів і досягнення бізнес-цілей;
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отримати свіжі ідеї для своєї контент-стратегії;
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задати питання спікеру в прямому ефірі.
Конференція буде особливо корисна, якщо ви:
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маркетолог або інтернет-маркетолог;
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копірайтер або редактор;
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SMM / SEO-спеціаліст;
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власник або адміністратор сайтів;
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контент менеджер;
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підприємець, який хоче ефективно розвивати бізнес в інтернеті.
І навіть якщо ви давно вже досвідчений фахівець – удосконалюйте свої підходи і дізнайтеся, як добиватися ще більш швидких і більш високих результатів.
Що вас чекає?
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8 годин корисної насиченої інформації;
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13 спікерів-експертів з унікальними доповідями;
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тільки актуальні вказівки та рекомендації;
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подарунки і бонуси від організаторів і партнерів.
Як потрапити на конференцію?
Захід безкоштовний в онлайні, для участі необхідно зареєструватися. В день проведення конференції вам буде надіслано листа з нагадуванням і посиланням на її проведення.
Організатори: WebPromoExperts, WebPromo.
Спонсори: SendPulse.
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