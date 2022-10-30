Надана Україні зброя могла потрапити до злочинних угруповань, – поліція Фінляндії

Зброя, яку постачали для України, могла потрапити до злочинних угруповань у Фінляндії. Мовиться про автомати, пістолети, гранати, бойові дрони тощо.

Про це розповів старший комісар Національного бюро розслідування Фінляндії Крістер Альгрен. За його словами, після попередніх військових конфліктів зброя вже потрапляла до рук організованої злочинності. Зокрема, так відбувалося після розпаду Югославії, коли злочинці у Швеції змогли отримати зброю та гранати з Балкан.

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Зброя з України могла потрапити у Фінляндію

Альгрен розповів, що до фінських кримінальних угруповань могла незаконно потрапити зброя, яку союзники відправляли в Україну.

Ми бачимо ознаки того, що ця зброя вже у Фінляндії,

– заявив комісар.

Зокрема, мовиться про стрілецьку зброю. Детектив не розкрив детальнішої інформації, адже ці дані ще доповнюються та уточнюються.

Він додав, що були поодинокі випадки, коли надану Україні стрілецьку зброю знаходили у Швеції, Данії, Нідерландах. Маршрути пересилання зброї у Фінляндію вже нібито існують. До прикладу, міжнародне злочинне угруповання Bandidos MC, яке діє у Фінляндії, нібито має свої представництва в кожному великому місті України.

За словами Альгрена, багато попередніх війн у Європі супроводжувалися проблемою потрапляння зброї до злочинних організацій. Зокрема, під час розпаду Югославії, внаслідок чого чимало стрілецької зброї та гранат опинилися у кримінальних угруповань Швеції.

"Україна отримала великий обсяг зброї, і це добре, але ми збираємося мати справу з цією зброєю десятиліттями та розплачуватись тут", – додав детектив.

Він зазначив, що зміна безпекової ситуації через війну в Україні додала роботи правоохоронцям. Зараз їм доводиться ретельніше стежити за дронами біля важливих об'єктів, однак фінансування поліції не зросло.

До таких заяв слід ставитися з обережністю. Адже речник Європолу Яп Оп Ген Оорт ще в липні заявляв, що "є ознаки контрабанди зброї з України". На ці безпідставні звинувачення відповів секретар РНБО Олексій Данілов

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