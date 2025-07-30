За дорученням президента України Володимира Зеленського "Контракт 18 – 24" розширено. Тепер програма має окремий напрямок – контракт для операторів дронів.

Вони служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міністра оборони України Дениса Шмигаля.

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Що відомо про новий напрямок "Контракту 18 – 24" для операторів дронів?

У "Контракті 18 – 24" з'явився новий напрямок для операторів дронів з особливими умовами.

Майбутні оператори дронів проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптивного курсу. У них визначений чіткий термін служби – 2 роки.

Як і в основній програмі, передбачено виплату 1 мільйон гривень, яка здійснюється у три етапи. Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%.

Міноборони також подає до Верховної Ради законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив "Контракт 18 – 24". Усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку.

Подати заявку на "Контракт 18 – 24" можна на сайті: 18-24.army.gov.ua або в Резерв+.