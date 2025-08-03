Молодь зможе працювати з дронами у рамках програми "Контракт 18 – 24"
- Програму "Контракт 18 – 24" розширено, щоб молодь від 18 до 24 років могла працювати фахівцями безпілотних систем, отримуючи виплати та пільги.
- Контракт передбачає 24 місяці служби та виплату 1 мільйона гривень трьома траншами.
- Уряд ухвалив нормативну базу, і найближчим часом буде оприлюднено перелік підрозділів і посад, що підпадають під дію цих умов.
Цього тижня затверджено необхідні рішення для залучення українців віком від 18 до 24 років до Сил оборони на посади фахівців безпілотних систем. Завдяки розширенню "Контракту 18 – 24" молодь зможе працювати з дронами.
Контракт для операторів безпілотних систем передбачає навчання тривалістю до 4 місяців, що включає базову, фахову та адаптаційну підготовку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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На яких умовах молодь зможе працювати з дронами?
Завдяки розширенню "Контракту 18 – 24", яке раніше анонсував Зеленський, українці віком від 18 до 24 років зможуть обіймати посади фахівців безпілотних систем – як повітряних, так і наземних роботизованих комплексів.
Контракт для операторів БпЛА передбачає 24 місяці служби, з яких не менше 12 – у бойових умовах, виплату одного мільйона гривень трьома траншами, додатково до регулярного грошового забезпечення та пільги після служби (іпотека під 0%, право виїзду за кордон, відстрочка від подальшого призову тощо).
Нормативна база вже ухвалена Урядом. Найближчим часом буде оприлюднено перелік підрозділів і посад, що підпадають під дію нових умов,
– кажуть у Генштабі.
Там додають, що, окрім цього, молоді добровольці зможуть навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби. Тепер їм гарантується збереження місця навчання та стипендії на період проходження служби, а також надання навчальної відпустки.
У Генштабі вважають, що такі зміни дозволять воїнам одночасно захищати Україну, отримувати підвищені виплати й пільги та формувати освітній фундамент для подальшої професійної реалізації в мирному житті.