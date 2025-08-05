Президент України Володимир Зеленський анонсував розширення програму військових "контрактів 18 – 24". Зокрема планують збільшити вік та обставини за яких його можна укласти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

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Як можуть розширити контракти 18 – 24?

Зеленський повідомив, що програму "контрактів 18 – 24" планують розширити.

Обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту,

– розповів український лідер.

Він також додав, що міністерство оборони, Генеральний штаб та команда Офісу президента мають згодом представити суспільству деталі щодо цього.

Президент також додав, що вони мають до понеділка представити шляхи реалізації цього рішення.

Нагадаємо, нещодавно програму "контрактів 18 – 24" вже розширювали. Тепер українці віком від 18 до 24 років зможуть обіймати посади фахівців безпілотних систем – як повітряних, так і наземних роботизованих комплексів.