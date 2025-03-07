"Контракт 18 – 24": перші добровольці отримали початкові виплати і сказали, куди їх витратять

7 березня на офіційному телеграм-каналі Генштабу з'явилося відео від 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ. В ньому добровольці розповідають, на що витратять кошти. Наразі їм прийшло по 197 тисяч.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Генштабу.

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Куди молодь 18 – 24 років планує витратити кошти за контракти

95 бригада поліських десантників – одна з тих шести бригад, де реалізується програма для молоді.

Бійці розповіли, куди витратять кошти. Дехто зауважив: зараз нема куди витрачати, адже вони проходять БЗВП у лісі, тому будуть накопичувати.

Військові сказали, на що хочуть витратити кошти:

прагнуть купити будинок для батьків, автівку, відкрити бізнес;

купити квартиру, телефон, підтримати бабусю або сестру;

придбати амуніцію, автомобіль для фронту, допомогти батькам.

Декілька хлопців указали: пішли служити не для того, щоб заробити мільйон.

"Цей проєкт про гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО, соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія. А також після року служби зможете виїхати за кордон, здобути вищу освіту безкоштовно та взяти іпотеку під 0%", – нагадали в Генштабі.

Усі деталі щодо "Контракту 18 – 24" можна дізнатися на сайті проєкту.