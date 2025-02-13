Виключно бойові: у Міноборони назвали посади, які зможуть обіймати контрактники 18 – 24 років

Річний контракт для добровольців від 18 до 24 років передбачає винятково бойові посади. Їх перелік чітко визначений.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

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Які посади передбачає контракт для добровольців 18 – 24 років

Речник Міноборони наголосив, що йдеться про чітко визначені посади.

Це посади бойові, посади, які передбачають ризик. Це посади стрільця, старшого стрільця, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник,

– зазначив Дмитро Лазуткін.

Наголосив, військовослужбовці, які підпишуть спеціальний контракт, будуть гідно підготовлені. Йдеться про 45 днів базової підготовки, 14 днів фахової (можливо й більше, залежно від того, яку посаду обійматиме доброволець). Окрім того, 14 днів адаптації у бригаді.

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Зверніть увагу! Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+.