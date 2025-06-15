Жінки можуть долучитися до війська за контрактом 18 – 24: у 95 ОДШБр розповіли деталі

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Особи віком від 18 до 24 років можуть добровільно підписати контракт та вступити на військову службу.

Така можливість доступна не лише чоловікам, а й жінкам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар сержант-менеджера третьої категорії відділення рекрутингу штабу 95 ОДШБр Олександра Зоріна в ефірі телемарафону.

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Чи долучаються жінки до контракту 18 – 24

За словами сержант-менеджера, всі люди, які приєднуються до контракту 18 – 24, матимуть можливість після року служби звільнитися і мати відстрочку від мобілізації на 1 рік. Окрім того, за цей рік вони зможуть виїхати за кордон. Такі умови діють як для чоловіків, так і для жінок.

Проте наразі жінки здебільшого відмовляються підписувати такий контракт. Це пов'язано з посадами, які він передбачає.

Зорін пояснює, що жінки більш зацікавлені у медичних спеціальностях чи посадах операторів БпЛА. Однак, наразі вони не передбачені у рамках контракту 18 – 24.

Водночас деякі дівчата все ж таки наважилися підписати його та стати на захист України. Зокрема, раніше у Генштабі ЗСУ розповіли про першу дівчину, яка підписала контракт за програмою "Контракт 18 – 24", – Вероніку з Одещини.

Дівчина зазначила, що жінкам часто відмовляють у службі. Проте висловила впевненість, що захищати Україну може кожен, незалежно від статі.