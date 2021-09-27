Контракт з "Газпромом" є ненадійною гарантією, – Вітренко про транзит газу через Україну

Є багато прикладів, як "Газпром" не виконує свої зобов'язання. Після низки інцидентів з російською компанією потрібно судитися.

Водночас Україні потрібна надійна гарантія. Про це на одному із телеканалів сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

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За його словами, реальними гарантіями є тільки бронь європейських компаній транзиту через нашу державу на тривалий термін.

Навіть продовження контракту з "Газпромом" – це ненадійна гарантія,

– наголосив Вітренко.

Він пояснив, що Україна повинна мати 5, 6, 10 європейських компаній, які забронювали б великі потужності для транзиту на 10 – 15 років. Тільки тоді буде гарантія отримання грошей.

"Качай або плати"

Голова "Нафтогазу" відзначив, що наша держава може доводити в судах, що договір із "Газпромом" укладений на дуже невигідних умовах для одного з учасників.

Якщо транзит продовжать – в арбітражі буде дуже складно виграти. Після 2024 року Росія матиме аргумент, нібито їх змушують платити за те, що їм не треба.

Раніше Вітренко заявив , що після запуску російського газопроводу "Північний потік-2", держава-агресор може припинити транзит газу через Україну.

"На проміжок часу до 2024 року це не кабальний договір. Контракт "качай або плати" ми отримали в обмін на відмову від вимог у новому арбітражі на 20 мільярдів доларів", – зауважив Вітренко.

Заяви Лашета – передвиборча риторика

Також очільник "Нафтогазу" прокоментував заяву кандидата у канцлери Німеччини Арміна Лашета. У ній мовилось, що якщо "Газпром" не виконуватиме зобов'язання, то газопровід закриють.

Найімовірніше, я б це відніс до передвиборчої риторики й не сильно б на це сподівався,

– сказав Вітренко.

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