Яка різниця в умовах служби для мобілізованих та контрактників

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. ДО ЗСУ належать як мобілізовані громадяни, так і ті, хто служить у війську за контрактом.

Хоч ці два види служби мають певні відмінності, однак також передбачено багато схожих деталей. Зокрема, йдеться про відпустку та грошові виплати.

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Що відомо про службу за контрактом

Особи рядового складу можуть укласти контракт на термін до 3 років, особи сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років. Якщо військовослужбовець уклав контракт під час періоду проведення мобілізації, він не розривається та продовжується.

За законом "Про військовий обов'язок і військову службу", контрактники служать до закінчення воєнного стану, оголошення демобілізації або до моменту, коли з'являються підстави для звільнення. Виняток – українці віком від 18 до 25 років.

Під час воєнного стану строк контрактної військової служби для них становить один рік. Ба більше, новий договір із ЗСУ доведеться підписати, якщо військовий захоче змінити вид служби.

Під час воєнного стану укласти контракт можуть українці від 18 до 60 років, які стоять на військовому обліку і придатні до служби за станом здоров’я. Зокрема, це стосується жінок, які не перебувають на обліку, та іноземці.

Перейти на таку форму служби має змогу й людина, яка вже була мобілізована і виконує бойові завдання. За законом, укласти контракт із ЗСУ можуть військові, яких звільнили зі служби через поранення. Зокрема, якщо вони отримали інвалідність.

Одна з головних відмінностей служби за контрактом від мобілізації – у межах першої є можливість обрати підрозділ і спеціальність. Однак це може не спрацювати, коли бажаний підрозділ повністю укомплектований або він не потребує нової людини на певну військову посаду.

Зокрема, перед тим, як укласти контракт, людина повинна пройти професійно-психологічний відбір, перевірку та випробування. Військовозобов'язаного перевірятимуть на рівень фізичної підготовки, мотивацію до служби, психологічну стійкість.

А як щодо мобілізації

Служба мобілізованих українців триватиме до закінчення воєнного стану або до оголошення демобілізації. Звільнитися зі служби мобілізовані також можуть, якщо мають підставу, передбачену законом.

Під мобілізацію підпадають усі військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні до служби за станом здоров'я. Також ті, хто не мають права на відстрочку. До 25 років чоловіків можуть мобілізувати лише за їхньою згодою.

Мобілізованих відправлятимуть на службу у ті військові частини та з'єднання, які потребують комплектування або доукомплектування. Тобто, обрати бажаний підрозділ буде складніше, ніж контрактникам.

Мобілізовані, як і контрактники, мають змогу брати безпосередню участь у бойових діях, займати керівні посади та отримувати військові звання.

Умови для звільнення зі служби

Військові-контрактники під час воєнного стану, мають такі ж умови для завершення служби, як і мобілізовані. Однак іноземці, які уклали контракт із ЗСУ і служили не менш ніж шість місяців, можуть покинути її за власним бажанням.

Зі служби можна звільнитися:

за станом здоров’я (на підставі висновку ВЛК про "непридатність" або про тимчасову непридатність до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців;

через сімейні обставини (за умови, якщо не вирішив продовжувати військову службу за власним бажанням);

якщо йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі;

якщо його позбавили громадянства України;

після звільнення з полону (якщо не висловив бажання продовжувати службу);

якщо його призначили на посаду судді, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

за віком, якщо йому виповнилося 60 років;

якщо отримав інвалідність (і не висловив бажання продовжувати військову службу).

Виплати для мобілізованих та контрактників

Грошове забезпечення військового не залежить від того мобілізований він, чи контрактник. Розмір виплати встановлюють відповідно до посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби.

Винятком є одноразова виплата за укладання першого контракту із ЗСУ та окремі виплати мобілізованим, які можуть ініціювати міські ради.

У 2024 році за перший контракт військові рядового складу отримують 24 224 гривні, сержантського і старшинського складу – 27 252 гривні, офіцерського – 30 280 гривень.

Відпустки та лікування для різних видів служби

І тим, хто долучився до війська за мобілізацією, і тим, хто підписав контракт, надають однаковий термін відпустки. Під час дії воєнного стану військовослужбовці з вислугою до 10 років мають право на 30 днів щорічної оплачуваної відпустки та на відпустку за сімейними обставинами до 10 календарних днів.

Жінки-військовослужбовиці додатково йдуть у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами. Крім того, мають право на відпустку для догляду за дитиною, поки тій не виповниться три роки. Особливих відмінностей в умовах лікування на різних видах служби немає.