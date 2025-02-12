"Ви забули про війну": Михайлова різко висловилася про контракти для 18 – 24-річних

Аліна Михайлова жорстко розкритикувала державну ініціативу з укладанням контракту для хлопців і дівчат 18 – 24 років. Вона упевнена: така новація несправедлива щодо людей, які воюють давно. І загалом зміщує акценти.

Зниження мобілізаційного віку поки не планують, утім, юнаки та юнки 18 – 24 років зможуть отримати мільйони, якщо підпишуть контракт із ЗСУ. Не всі військові оцінили таку ідею позитивно. Позицію Аліни Михайлової передає 24 Канал з посиланням на допис керівниці медичної служби "Ульф".

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Що написала Аліна Михайлова про "Контракт 18 – 24"

Військова медикиня наголосила: коли вона мобілізувалась, то не отримувала зарплатню протягом п'яти місяців. Такі проблеми є і зараз, адже є бійці, які не отримали виплати за поранення. Дехто судиться за компенсацію загиблого побратима.

Проте "на 12-му році війни раптом знаходяться мільярди", щоб привабити нових людей.

Це не контракт, це війна. Або ви забули? Замість того, щоб гідно оцінити тих, хто вже стоїть у строю, хто ризикує життям із 2014 чи 2022 року, держава просто ігнорує їхні потреби. Ті, хто з перших днів війни взяли в руки зброю, відклали життя на потім, – сьогодні виявилися за бортом. Їхня лояльність сприймається як належне. Їхнє мовчання – як знак згоди.

Михайлова переконана: такі дії держави є не просто несправедливими – вони дискримінують інших захисників. І підмінюють екзистенційний сенс війни за незалежність ідеєю про вигідний контракт.

"Цим наказом підмінюється сам сенс військової служби в воюючій країні. Це більше не про захист країни, це про вигідний контракт. Бізнес. Робота з високою зарплатою. Можливо, це нормально для іншої країни, де армія – це просто черговий кар'єрний вибір. Де ти свідомо підписуєш контракт, отримуєш виплати, соцзахист і в будь-який момент можеш вирішити – лишатися чи йти. Але тут не та ситуація. Тут не контрактна армія мирної держави. Тут війна за існування країни. Ми ж так і кажемо по телевізору, правда? Тоді чому підхід до армії – наче це черговий бізнес-проєкт?" – обурена військова.

Вона нагадала, що у 2014-му та в 2022-му роках люди ішли на війну "в шльопанцях і з дідівськими рушницями" та "у джинсах і кросівках". Тоді добровольці розуміли, що не мають іншого вибору і треба захистити свою землю, інакше України не буде.

(Вони) розуміли, що це не про гроші. Це про Батьківщину. І сьогодні нам кажуть, що можна було почекати, підписати контракт і піти воювати на рік за мільйон? Що тепер це вибір – іти чи не іти? Якби цей вибір був у 2022-му, ми б цю війну програли ще тоді. Тут не може бути бізнес-складової. Тут критична необхідність захищати свою землю тут і зараз. Тому логічне питання: якого біса виходить так, що ті, хто пішов раніше, тепер у гіршому становищі? Де їхні гарантії, де їхній соціальний захист, де їхня справедлива надбавка за вислугу? Де відповідь на питання: "а коли ми відпочинем?"

– запитала Михайлова.

За словами захисниці, людям, які вже на фронті, слід дати чітке розуміння майбутнього. У тому числі терміни демобілізації. А ще було би добре дати їм надбавку за вислугу років у розмірі 50% – "якщо вже армія стала контрактною і питання мотивації перевели в площину фінансів".

Бійчиня підсумувала: не можна продавати військову службу як звичайний ринок праці, якщо є відмінність між тими, хто тільки йде служити, і тими, хто на фронті давно. Оскільки армія – це не вакансія, це спільна справа. Потрібно цінувати тих, "хто вже тягне цю війну на собі".

Якщо ми справді будуємо контрактну армію – тоді всі мають отримувати справедливі умови, а не вибіркові "плюшки" для тих, хто прийшов у "правильний" час. Якщо ж ми воюємо за виживання держави – тоді система має цінувати всіх, хто взяв на себе цю відповідальність, а не виставляти це як "роботу на рік",

– написала вона.

МО відреагувало на критику з боку військових

Цікаво, що в Міноборони спершу говорили про те, що "плюшки" отримають хлопці та дівчата 18 – 24 років.

Але згодом уточнили, що отримати мільйон зможуть і добровольці до 25 років, які долучилися до армії ще до нововведень. Імовірно, це стало відповіддю на критичні зауваги з боку чинних військових.