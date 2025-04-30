Військовий контракт для осіб старше 60 років: у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт

У середу, 30 квітня, народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №13229. Він передбачає можливість для громадян віком від 60 років добровільно підписувати контракти із Силами оборони України.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на картку законопроєкту та ініціатора документа, секретаря Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Романа Костенка.

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Що відомо про законопроєкт

Новий законопроєкт надасть можливість особам віком від 60 років підписувати однорічні контракти під час воєнного стану за згодою командира частини.

Це відповідь на запит суспільства – багато мотивованих і досвідчених людей хочуть бути корисними в умовах війни, але чинне законодавство обмежує їх у цьому,

– зазначив Костенко.

До слова, офіцери відповідного віку зможуть підписати контракт лише після погодження їхньої кандидатури з Генеральним штабом ЗСУ.

Ініціатор документа подякував 36 колегам-депутатам за підтримку, а також представникам Міністерства оборони України й Генштабу ЗСУ за участь у розробці законопроєкту.

Нагадаємо, 29 квітня у Генштабі ЗСУ заявили – військовослужбовців ТЦК та СП без бойового досвіду та обмежень за станом здоров'я направлятимуть для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій.