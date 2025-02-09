У Раді резервістів Сухопутних військ прокоментували розробку контрактів для молоді 18 – 24 років

Володимир Зеленський заявив, що досвідчені бойові бригади разом з Міністерством оборони України готують контракти для молоді віком від 18 до 24 років. Питання мотивації молоді – це дуже важливо.

Потрібно, щоб була підтримка молоді, зокрема, фінансова. Це 24 Каналу зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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Важлива фінансова підтримка

Іван Тимочко зазначив, що насамперед дуже добре, що цим займається саме міністерство оборони, яке знає потреби армії в особовому складі, розуміє специфіку військової служби. Зокрема, для мотивації молоді дуже важлива фінансова підтримка. Однак бажано, щоб це була не просто одноразова виплата.

Якщо іде певна компенсаторна політика військового супроводу, наприклад, при отриманні чи купівлі житла, компенсація кредитів чи відсотків, певна компенсація витрат людини в процесі її становлення, здобуття освіти, ми розуміємо, що тоді людина зацікавлена у службі. Бо людина розуміє, що держава після закінчення несення військової служби чи контракту буде його супроводжувати у процесі його становлення, здобуття освіти, побудови житла, сім'ї,

– сказав він.

Насамперед тоді людина зацікавлена залишатися в Україні, бо може робити далекоглядне планування свого життя, мати якісь мати гарантії підтримки. З одного боку, це позитив, якщо говорити про мотивацію молодого покоління до несення військової служби чи підписання контрактів.

З іншого боку, з метою запобігання внутрішньої військової диференціації варто розвивати такий процес. Потрібно збільшувати об'єми підтримки як військовослужбовців, яких мобілізували від початку широкомасштабного вторгнення, так і бійців, хто був на фронті і до 24 лютого 2022 року. Крім того, важлива підтримка сімей військовослужбовців.

"Це даватиме загальний симбіоз українського суспільства бути відповідальним за те, що вони призвані, бути зацікавленим залишатися в країні після демобілізації. Також вони будуть носіями позитивної інформації, щоб інші громадяни в суспільстві розуміли, що, окрім поваги, людина буде мати і державний супровід, державну гарантію. Це вкрай важливо", – підкреслив Тимочко.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський заявив, що готується спеціальний однорічний контракт для людей віком від 18 до 24 років. Він наголосив, що це не мобілізація. Над контрактом для молоді працюють досвідчені бойові бригади разом з Міністерством оборони України. Варіант буде доступним для охочих приєднатися. За словами українського лідера, буде багато переваг, високе грошове забезпечення. Деталі оприлюднять найближчими днями.

Мотивація молоді

Як зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, також дуже важливо, щоб для молодих людей віком від 18 до 24 років, з якими укладатимуть контракти, прописувалася їхня мотивація бути навколо військової сфери після їхньої демобілізації. Зокрема, щоб вони перебували в резерві, були в першочерговій увазі навчальних закладів, які зараз проходитимуть навчання і підготовку базового фахового навчання своїх студентів.

Також вони є найкращими носіями інформації у плані обміну управління гаджетами. Свій особистий досвід вони зможуть передавати безпосередньо з уст в уста. Крім цього, демобілізовані розповідатимуть про переваги служби, зніматимуть багато страхів перед несенням військової служби. Вони будуть моральними авторитетами серед молоді, на них будуть орієнтуватися. Це позитивний приклад,

– пояснив він.

Дуже потрібно, аби не було різниці щодо підтримки між тими, кого призвуть зараз, і тими, кого раніше. Адже важливо, щоб не було внутрішнього конфлікту.

"Якщо ми говоримо про популяризацію військової служби і підтримку людей, яких залучають на службу, і тих, які несуть її, щоб це було конкретними пакетами, можливо, на якісь цільові аудиторії. Але щоб в загальному комплексі була загальна єдина система підтримки, взаємодії і мотивації таких людей до, під час і після служби. Не дивлячись ні на вікову категорію, ні соціальні статуси. Це надзвичайно важливо", – наголосив Тимочко.

Він додав, що вікова категорія 18 – 25 в українському суспільстві має бути під пильною увагою держави. Тому такі пакети, про які говорить український лідер, щодо мотивації йти на військову службу – це дуже добре.