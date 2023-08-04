Контрнаступ ЗСУ: українські військові просуваються у напрямку Бердянська, Мелітополя і Вугледара

Українські захисники щодня продовжують рухатися та звільняти наші території від ворогів. Так, Сили оборони мають успіхи на Бердянському і Мелітопольському напрямку, а також контратакують під Вугледаром.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник командувача угруповання "Таврія" Сергій Кузьмін. Водночас він зазначив, що ворог чинить шалений спротив нашим військовим, передає 24 Канал.

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Українські військові мають успіхи на кількох напрямках

Кузьмін зазначив, що за останню добу війська Таврійського напрямку продовжують наступальні операції на Бердянському, Мелітопольському напрямках. Водночас триває й оборонна операція на Мар'їнко-Авдіївському напрямку.

Наші Сили оборони на Таврійському напрямку рухаються вперед, є просування, але дуже багато спротиву противника,

– наголосив він.

Заступник командувача угруповання "Таврія" зазначив, що окупанти постійно намагаються контратакувати, а також залучають свої резерви. Зокрема, ворог вже кидає в бій так звану свою еліту.

"Це морська піхота, десантно-повітряні війська. Він (ворог – 24 Канал) знімає їх з інших напрямків, щоб посилити оборону", – сказав Кузьмін.

Він також зазначив, що просуваються наші військові й біля Вугледара. Попри це, ворог чинить шалений опір, постійно намагається контратакувати, щоб відновити свої втрачені позиції.

Росіяни намагалися наступати під Мар'їнкою й Авдіївкою

Речника Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі національного марафону повідомив, що минулої доби російські війська намагалися наступати біля Мар'їнки, а також північніше та південно-східніше Авдіївки. Він наголосив, що успіху росіяни у своєму наступі – не мали.

Противник вів безуспішні наступальні дії у північній і центральних частинах Мар'їнки. На Авдіївському напрямку здійснив безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки,

– наголосив Ковальчук.

Він зауважив, що ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Він також зазначив, що Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Наостанок Ковальчук розповів, що на Бахмутському напрямку наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах. Наразі там тривають важкі бої.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ