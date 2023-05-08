ЗСУ провели успішні контратаки біля Бахмута: генерал-лейтенант розповів, що змінилося
Попри те, що росіяни використовують заборонену зброю у Бахмуті, обстрілюють місто фосфорними снарядами, це не дозволяє їм суттєво змінити ситуацію. Натомість українські захисники навіть проводять успішні контрнаступальні дії.
Про це 24 Каналу Ігор Романенко – військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України", генерал-лейтенант. За його словами, Пригожин би не вивів вагнерівців без наказу міноборони. Втім те, що бойовики все ж залишаються у місті, не суттєво покращує загальну ситуацію для Росії.
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"Подарунку не буде"
На Бахмутському напрямку бойовики з ПВК "Вагнера" намагаються покращити свою ситуацію в останню добу до завтрашньої сакральної дати для росіян. Успіху окупанти в цьому не досягають.
На півдні наші (військові – 24 Канал) відсунули їх контратаками від траси з Константинівки через Іванське. На півночі за минулу ніч завдали ударів з HIMARS та снайперськими групами. Дуже активно наші оборонці там відпрацювали,
– повідомив Ігор Романенко.
Попри те, що за останній час російські загарбники застосували у Бахмуті такого забороненого озброєння як вогнемети ТОС-1 та фосфорні бомби, суттєвих змін загальної ситуації не відбулося. Навпаки – Збройні Сили України відсовують окупантів на півночі та на півдні.
"Подарунку від Пригожина не буде (до 9 травня – 24 Канал). І він виконуватиме завдання там, поки від нього не залишаться ріжки та ніжки", – підкреслив військовий експерт.
Олег Романенко про зміни у Бахмуті та скандали з Пригожиним: дивіться відео
Політичні амбіції Пригожина
Крім того, варто згадати, що нещодавно між ватажком ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним та міністром оборони Росії Сєргєєм Шойгу розгорівся скандал через "снарядний голод" у вагнерівців у Бахмуті. Всі заяви "кухаря Путіна" радше мають не так військову, як військово-політичну перспективу.
В цьому я бачу виставу. Він думає наперед, чим поразка в Бахмуті може для нього обернутися. Пригожин замислюється, коли буде наступ з нашого боку і, мабуть, прогнозує, що нічого гарного для нього очікувати не варто. Тому й страхується відповідними заявами,
– зазначив Романенко.
Хоч наступальних дій Збройних Сил України ще не було, але Євгєній Пригожин пророкує поразку через відсутність достатньої кількості боєприпасів та живої сили для ПВК "Вагнера". Зокрема, тому він й передав частину флангів військам регулярної армії й розіграв виставу з Рамзаном Кадировим про заміну вагнерівців підрозділами "Ахмату".
"Тут більше пропагандистського елементу ніж питань про забезпечення бойових дій", – підсумував військовий експерт.
На думку Романенка, Пригожин нікуди б не вивів своїх бойовиків із Бахмута, якби для цього не дали відповідного наказу.
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Станом на 8 травня окупанти продовжують активні дії в районі Бахмута, важкі бої тривають у західній частині міста. Російські терористи обстрілювали місто запалювальними та фосфорними боєприпасами.
- За словами полковника запасу ЗСУ Романа Світана, частину Бахмута контролюють українські військові. Тепер зруйноване місто стане для росіян місцем знищення, оскільки сховатись там фактично ніде.
- Крім того, росіяни вже втратили колосальну кількість військових та техніки у Бахмуті. Так, речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий повідомив, що на Бахмутському напрямку ворожі війська втратили близько 100 тисяч живої сили за останні 9 місяців.