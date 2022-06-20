Контратаки ЗСУ під Херсоном та на Запоріжжі є успішними, – ISW
Джерело:Інститут вивчення війни
Вся Україна чекає на звільнення Херсона та інших тимчасово окупованих земель. Тим часом наші Збройні Сили перейшли до дій та проводять контратаки.
В Американському інституті вивчення війни називають ці контратаки ЗСУ успішними. Навіть прогнозують, що в найближчі тижні для російських окупантів буде ще більша загроза.
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Ворог посилює оборону
Через контратаки ЗСУ, які були нещодавно, росіяни зосередили свої сили на тому, щоб утримувати оборонні позиції на Півдні.
За даними Генштабу, ворог посилює системи ППО в Херсонській області. Фахівці припускають, що це може бути відповіддю на безперервні успішні атаки української авіації на Південь від Давидова Броду.
Військові аналітики зробили свій прогноз. Згідно з ним локальні українські контратаки продовжать відкидати російські війська, особливо вздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей. В найближчі тижні це може ще більше загрожувати російським окупантам в Херсоні.
Що відбувається на Запоріжжі
ЗСУ на Півдні також контратакують й біля Запоріжжя. Вони змушують російські війська терміново перекидати підкріплення на цю ослаблену ділянку лінії фронту.
На думку аналітиків, росіяни можуть стягувати війська в Запорізьку область. Так вони сподіваються захистити від безперервних атак наших воїнів на Мелітополь. А вони можуть загрожувати російському контролю над містом.
Росія при цьому продовжує розглядати своє вторгнення в Україну як "спеціальну військову операцію", а не як війну. Цим вона насправді активно перешкоджає своїм же збройним силам.
Що відомо про контрнаступ України
- Генерал Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва, розповідав, коли ЗСУ зможуть збільшити масштаби контрнаступу. Це найочікуваніший процес для кожного українця. За словами Марченка, перехід ЗСУ у контрнаступ залежить від того, як швидко західні партнери нададуть нам необідну зброю. Якщо постачання відбудеться найближчим часом – у контрнаступ наші герої зможуть піти вже до кінця літа.
- Також генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко наголошував, що просування підрозділів Збройних Сил України на Півдні – це справді титанічна робота, яку українські військові виконують на відмінно. Збройні Сили України поступово відвойовують тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Однак наразі там ще немає масштабного контрнаступу.
- Міський голова Мелітополя Іван Федоров переконував, що ЗСУ звільнять Херсон вже незабаром. На його думку, це трапиться у найближчі тижні. Він повідомляв, що українські військові наблизились до кордонів Херсона. На Запорізькому напрямку лінія фронту просунулась уже на понад 10 кілометрів.
Ви маєте знати, що стримує контрнаступ ЗСУ: дивіться відео