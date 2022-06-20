Контратаки ЗСУ під Херсоном та на Запоріжжі є успішними, – ISW

Вся Україна чекає на звільнення Херсона та інших тимчасово окупованих земель. Тим часом наші Збройні Сили перейшли до дій та проводять контратаки.

В Американському інституті вивчення війни називають ці контратаки ЗСУ успішними. Навіть прогнозують, що в найближчі тижні для російських окупантів буде ще більша загроза.

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Ворог посилює оборону

Через контратаки ЗСУ, які були нещодавно, росіяни зосередили свої сили на тому, щоб утримувати оборонні позиції на Півдні.

За даними Генштабу, ворог посилює системи ППО в Херсонській області. Фахівці припускають, що це може бути відповіддю на безперервні успішні атаки української авіації на Південь від Давидова Броду.

Військові аналітики зробили свій прогноз. Згідно з ним локальні українські контратаки продовжать відкидати російські війська, особливо вздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей. В найближчі тижні це може ще більше загрожувати російським окупантам в Херсоні.

Що відбувається на Запоріжжі

ЗСУ на Півдні також контратакують й біля Запоріжжя. Вони змушують російські війська терміново перекидати підкріплення на цю ослаблену ділянку лінії фронту.

На думку аналітиків, росіяни можуть стягувати війська в Запорізьку область. Так вони сподіваються захистити від безперервних атак наших воїнів на Мелітополь. А вони можуть загрожувати російському контролю над містом.

Росія при цьому продовжує розглядати своє вторгнення в Україну як "спеціальну військову операцію", а не як війну. Цим вона насправді активно перешкоджає своїм же збройним силам.

Що відомо про контрнаступ України

Генерал Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва, розповідав, коли ЗСУ зможуть збільшити масштаби контрнаступу. Це найочікуваніший процес для кожного українця. За словами Марченка, перехід ЗСУ у контрнаступ залежить від того, як швидко західні партнери нададуть нам необідну зброю. Якщо постачання відбудеться найближчим часом – у контрнаступ наші герої зможуть піти вже до кінця літа.

Також генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко наголошував, що просування підрозділів Збройних Сил України на Півдні – це справді титанічна робота, яку українські військові виконують на відмінно. Збройні Сили України поступово відвойовують тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Однак наразі там ще немає масштабного контрнаступу.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров переконував, що ЗСУ звільнять Херсон вже незабаром. На його думку, це трапиться у найближчі тижні. Він повідомляв, що українські військові наблизились до кордонів Херсона. На Запорізькому напрямку лінія фронту просунулась уже на понад 10 кілометрів.

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