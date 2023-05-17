Контратакуємо, – у ЗСУ назвали відстань, яку за добу пройшли на Бахмутському фронті

Росіяни щосили прагнуть взяти Бахмут. Вони перекидають туди нові підрозділи.

Передовсім йдеться про залучення повітряно-десантних військ, щоб досягти якогось проміжного успіху. Про це 24 Каналу повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Варте уваги Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"

Як зауважив речник, попри те, що в українських військ немає переваги над ворогом ані в засобах ураження, ані в живій силі, ЗСУ успішно проводять оборонну операцію. Наші бійці завдають ворогові максимальних втрат і навіть контратакують.

"За цю добу було пройдено до 500 метрів нашими підрозділами на певних ділянках Бахмутського фронту", – наголосив Череватий.

Окупанти поважають ЗСУ

Російські загарбники активно готуються до контрнаступу ЗСУ, будуючи фортифікаційні споруди. Система траншей, взводних/ротних опорних пунктів вибудувана.

Вже зараз ворог дуже поважає українські Сили оборони, українського воїна. Він розуміє, що зараз вже далеко позаду усі ці реляції про "підіймемо брову і щось захопимо". Тому вони серйозно готуються,

– констатував речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Усім військовим російської армії роздали листівки, в яких йдеться про те, що потрібно бути готовими до контрнаступу. Мовляв, ворог не буде про нього попереджати.

Росіяни божеволіють

Зараз триває найважчий період оборони Бахмутського напрямку. Противник завдає неймовірних ударів різними засобами ураження, передовсім – артилерією, РСЗВ, авіацією. По суті він зносить усе, на чому можна тримати оборону.

Наші військовослужбовці проявляють чудеса не лише мужності й витримки, тому що ви бачили усі ці ураження фосфорними бомбами і різного типу боєприпасами, а ще й метикуватості, кмітливості, військової винахідливості,

– підкреслив Сергій Череватий.

Попри те, що ворог шаленіє і намагається понад усе взяти це місто, ЗСУ примудряються у цій кам'яній пустелі давати йому відсіч, не дозволяючи захопити місто.

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