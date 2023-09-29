Чому важливо знищувати артсистеми ворога: військовий оцінив запаси окупантів

Ворог має дуже велику спадщину ресурсів від Радянського Союзу. Нині багато інформації про те, що загарбники пересувають свої склади, які були на Сході Росії.

Про це 24 Каналу розповів заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов, зауваживши, що нині їх розконсервовують.

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"Розконсервовують всі засоби, які лише можливо. Засоби випуску першої половини 20 сторіччя теж є на лінії фронту. Усе, що є, Росія дістає", – сказав заступник командира тактичної групи "Азов".

Важливість контрбатарейної боротьби

Війна – це, зокрема, оперативні прийоми у форматі шахів. Коли відбуваються ті чи інші дії, вони супроводжуються артилерійським вогнем. А саме – підготовкою артилерії, супроводженням штурмових дій артилерією та роботою у контрбатарейній боротьбі.

Це відбувається безпосередньо тоді, коли українські підрозділи рухаються уперед. ЗСУ можуть бити по противнику та вражати ворожі артилерійські системи. Так наші армійці можуть далі просуватися та закріплятися на тих чи інших територіях.

Не даємо противнику завдавати ураження і зупиняти наступальний потенціал. Ось це і є важливим ключовим заходом – контрбатарейна боротьба. У якій ми, зокрема, зараз нарощуємо і маємо певні успіхи,

– наголосив Кудряшов.

Яка ситуація на фронті: дивіться відео

Втрати ворога на фронті