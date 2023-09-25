Наша артилерія успішно полює за ворожою: ЗСУ влучно нищать озброєння окупантів
ЗСУ зараз продовжує просуватися вглиб Запорізької області. Водночас пріоритет для українських захисників – перемелювання сил ворога та нищення його артилерійських установок.
Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, зазначивши, що завданням для Сил оборони є проривання так званої "лінії Суровікіна".
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Проте зі скількох земляних траншей, бетонованих дотів, а вони там через кожні 5 – 10 кілометрів, а решта з'єднана мережею траншей, не складалась "лінія Суровікіна", жодні траншеї та доти самі себе не боронять.Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.
"Все залежить від того, скільки у росіян особового складу і як цей особовий склад воює", – підкреслив екскомандир роти батальйону.
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Це вже не артилерійська дуель
Крім того, ЗСУ виносить артилерію противника. Це називається контрбатарейна боротьба або ж артилерійські дуелі.
Але наші артилеристи настільки влучно навчились працювати по артилерії росіян, що це вже перестає бути дуеллю. Це швидше можна назвати полюванням нашої арти за артою ворога. І таку кількість артсистем востаннє знищували тільки у Другу світову війну,
– наголосив Дикий.
Це дозволяє українським силам поступово зменшувати їхню перевагу в артилерії. Адже на початок наступу в окупантів порівняно із ЗСУ кількісна перевага в артилерії була у разів п'ять. Наразі ми наближаємося до паритету.
"І це відбувається завдяки тому, що у нас ніколи не було паритету по точності. Росіяни завжди лупили по площах, а ми – били по об'єктах. І чим далі, тим більше удосконалювали вміння влучати. І тому панування окупантів по артилерії фактично вже закінчилось", – впевнений Євген Дикий.
Як українські захисники ліквідують артилерію окупантів
- На ефективне знищення артилерії окупантів також впливає збільшення кількості безпілотників, які використовує ЗСУ. За словами військового експерта Олега Жданова, аероударні підрозділи ЗСУ працюють разом з артилерією, адже дрони корегують її наведення. І це підвищує ефективність роботи гармат.
- Крім того, потужному знищенні артилерії окупантів допомагають контрбатарейні радари разом із самохідними установками 155-го калібру, які ЗСУ надали партнери. Також підсилили міць українських захисників касетні снаряди. Саме їх використовують зокрема для ураження артилерії противника.
- Водночас за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" Україна отримає озброєння, яке підсилить нашу артилерію. Зокрема міноборони Великої Британії надасть 300 тисяч артилерійських боєприпасів та самохідні артилерійські установки.