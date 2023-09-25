Наша артилерія успішно полює за ворожою: ЗСУ влучно нищать озброєння окупантів

ЗСУ зараз продовжує просуватися вглиб Запорізької області. Водночас пріоритет для українських захисників – перемелювання сил ворога та нищення його артилерійських установок.

Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, зазначивши, що завданням для Сил оборони є проривання так званої "лінії Суровікіна".

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Проте зі скількох земляних траншей, бетонованих дотів, а вони там через кожні 5 – 10 кілометрів, а решта з'єднана мережею траншей, не складалась "лінія Суровікіна", жодні траншеї та доти самі себе не боронять.

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"Все залежить від того, скільки у росіян особового складу і як цей особовий склад воює", – підкреслив екскомандир роти батальйону.

Як українські артилеристи перемогли ворога в контрбатарейній боротьбі: дивіться відео

Це вже не артилерійська дуель

Крім того, ЗСУ виносить артилерію противника. Це називається контрбатарейна боротьба або ж артилерійські дуелі.

Але наші артилеристи настільки влучно навчились працювати по артилерії росіян, що це вже перестає бути дуеллю. Це швидше можна назвати полюванням нашої арти за артою ворога. І таку кількість артсистем востаннє знищували тільки у Другу світову війну,

– наголосив Дикий.

Це дозволяє українським силам поступово зменшувати їхню перевагу в артилерії. Адже на початок наступу в окупантів порівняно із ЗСУ кількісна перевага в артилерії була у разів п'ять. Наразі ми наближаємося до паритету.

"І це відбувається завдяки тому, що у нас ніколи не було паритету по точності. Росіяни завжди лупили по площах, а ми – били по об'єктах. І чим далі, тим більше удосконалювали вміння влучати. І тому панування окупантів по артилерії фактично вже закінчилось", – впевнений Євген Дикий.

Як українські захисники ліквідують артилерію окупантів

На ефективне знищення артилерії окупантів також впливає збільшення кількості безпілотників, які використовує ЗСУ. За словами військового експерта Олега Жданова, аероударні підрозділи ЗСУ працюють разом з артилерією, адже дрони корегують її наведення. І це підвищує ефективність роботи гармат.

Крім того, потужному знищенні артилерії окупантів допомагають контрбатарейні радари разом із самохідними установками 155-го калібру, які ЗСУ надали партнери. Також підсилили міць українських захисників касетні снаряди. Саме їх використовують зокрема для ураження артилерії противника.

Водночас за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" Україна отримає озброєння, яке підсилить нашу артилерію. Зокрема міноборони Великої Британії надасть 300 тисяч артилерійських боєприпасів та самохідні артилерійські установки.