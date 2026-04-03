Контрнаступ на Півдні: командувач ДШВ відповів скільки населених пунктів уже звільнили

Сили оборони продовжують успішну контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку. Вже звільнено не 9, а 11 населених пунктів від окупантів.

Про це розповів командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, генерал-майор Олег Апостол в інтерв'ю Укрінформу.

Що розповів Апостол про контрнаступальні дії Сил оборони на Півдні?

Олег Апостол зазначив, що раніше у ДШВ не анонсували, що на Півдні звільнено саме 11 населених пунктів, щоб не наражати людей на небезпеку.

Це вдалося завдяки тиші та прихованості операції. Так само було із Курською та Добропільською операціями. Противник не розумів, де ми вистрелимо. Як кажуть, щастя любить тишу,

– зауважив генерал.

За словами командувача, успіху сприяло й те, що противник вводить в оману своє керівництво. Офіцер пояснив, що російська тактика інфільтрації дає якісь успіхи, але не на оперативно-стратегічному рівні.

"Коли ми заходимо – просто зносимо його (ворога – 24 Канал), бо він може глибоко сидіти, але не мати жодної підтримки. У нас на своєму місці командна ланка, повністю налагоджена і відпрацьована взаємодія, що дає результати на полі бою", – пояснив Апостол.

Військовий підкреслив, що українські солдати добре навчені, вони довіряють командирам підрозділів, а ті впевнені у своїх діях. Тому кожен підрозділ виконує свою роботу і не відривається на щось інше.

До речі, ветеран російсько-української війни Євген Дикий зауважив в етері 24 Каналу, що ЗСУ вже 2 місяці як перехопили ініціативу на Півдні, оскільки більше атакують, ніж обороняються. За словами Дикого, контратаки ЗСУ мають поки тактичний характер, бо для стратегічного не вистачає людей.

