Контрнаступ на Донецьк: полковник ЗСУ прокоментував ймовірність такого руху ЗСУ

Євгеній Пригожин, власник ПВК "Вагнер" зробив ще одну істеричну заяву. Він вважає, що ЗСУ може здійснити контрнаступ на Донецьк.

Проте військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан наголосив, що українські сили стоять на околицях Донецька вже майже 9 років. Про це він розповів 24 Каналу. Він наголосив, що зокрема, в Авдіївці та Мар'їнки, від яких за декілька кілометрів розташоване це місто.

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Можна зайти хоч завтра

За його словами Донецьк оточений великою дугою нашими військами.

Зайти в місто можна було у 2014, 2015, 2018 роках. Торік навесні та на початку літа Донецьк також був пустий. Але не було, скоріш за все, політичної волі виконати такі дії, адже всі сподівались на якесь розв'язання цього питання,

– зауважив він.

Світан звернув увагу, що Україна досі не перетнула кордон, який був на момент 24 лютого 2022 року, хоча наші війська стоять поряд з нею.

Але, якщо питання буде вирішено, то в Донецьк можна буде заходити хоч завтра. Оптимальніший напрямок – з Авдіївки. Вийти звідти на пост в Ясинуватій, потім на об'їзну дорогу, яка розділяє Макіївську та Донецьку агломерації, і вийти з Півночі на Південь по цій дорозі. І тоді місто можна буде оточити "малими лещатами",

– зауважив він.

Військовий експерт вважає, що все залежить від ухвалення такого рішення нашим Верховним головнокомандувачем, тому що це більшою мірою політичне рішення.



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У Пригожина підгорає

"Такі заяви Пригожина пов'язані з тим, що у нього "болить" за ПВК "Вагнер", яка зараз відірвалась від "материнської плати", звідти вони стартанули з боку Попасної. Не взяли Бахмут, залишивши його в тилу у себе та висунулись на таку відстань, яка є небезпечною для будь-яких військ, що наступають. За законами військової науки цього робити не можна", – наголосив він.



На його думку, "вагнерівці" залишили в тилу великий укріпрайон – Бахмут, який ми утримуємо. І в будь-який момент можемо вийти у бік Білогорівки і відсікти їх від російських частин.

Навряд чи російський командувач Герасимов надасть наказ своїм військам йти на прорив і рятувати ПВК "Вагнер",

– припустив полковник ЗСУ.

Він зазначив, що Пригожин розуміє, що ситуація може розгорнутися саме так і в нього підгорає. Йти далі на Слов'янськ "вагнерівцям" не можна, взяти Бахмут не виходить, а рухатися назад – це означає здатися і поставити хрест на собі і ПВК "Вагнер".

Якщо Пригожин почав писати листи Герасимову, значить той не відповідає на його дзвінки. У нього та "вагнерівців" зараз дуже великі проблеми, але в них вони потрапили самі. Спочатку Пригожин потрапив у інформаційний капкан, коли оголосив, що візьме Бахмут. Пів року про це мовилось, але місто ще досі не взято,

– підкреслив експерт.

На його думку, Пригожин в цю ситуацію ще затягнув російську армію, яка в Бахмуті спалила десятки тисяч російських військовослужбовців та боєприпасів і залишилась ні з чим.

"Як сказав генерал-полковник Олександр Сирський окупанти потрапили у цугцванг", – резюмував Роман Світан.

Ситуація на Донецькому напрямку: важливе