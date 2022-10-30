Чи повторить Херсон долю Маріуполя: Світан про звільнення міста

Вуличні бої в Херсоні справді можливі, адже росіяни навряд чи просто залишать таке важливе для місто. Однак це не означає, що унаслідок цього Херсон буде вщент зруйнований.

Чому Херсону не загрожує доля Маріуполя

Про це 24 каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він пояснив, що навіть з урахуванням вуличних боїв Херсон не повторить долю Маріуполя, оскільки такі бої не розносять місто "у нуль".

До теми "Максимум місяць мине до повної зачистки правого берега": Світан прокоментував прогнози Буданова

За його словами, Маріуполь рознесли не стрілецькі дуелі, які передбачаються у Херсоні, а російська авіація. Саме вона бомбила та зрівняла із землею Алеппо у Сирії, і вона ж бомбила український Маріуполь. Там не було наших засобів протиповітряної оборони, а тому авіація могла працювати і застосовувати бомби від 1,5 2до 3 тонн.

Однак із Херсоном, як переконує Світан, такого не буде. Річ у тім, що українські сили вже достатньо підійшли до нього, аби діставати до міста міста своєю ППО та прикривати його у випадку потреби. Саме тому ворожа авіація не виходить ні на Херсон, ні на правий берег регіону. Ба більше, наші війська просувають ближче, а за ними підтягується і системи ППО, тож невдовзі вони перекриватимуть вже і Лівобережжя.

Якими можуть бути вуличні бої у Херсоні

На переконання військового експерта, вуличні бої у Херсоні виключати не можна зокрема через кількість військ, які зараз є на правому березі. Мова йде про 30 – 40 тисяч росіян, і навіть якщо якась частина цих військ залишиться у місті, вуличні бої будуть. Просто так покидати місто росіяни навряд чи будуть.

Утім, за допомогою грамотних оперативно-тактичних дій українських військових цей ризик та його наслідки можна мінімізувати. Наприклад, якщо наші війська не будуть одразу заходити у місто, а підуть північною частиною до Антонівського мосту, буде можливість напівоточити Херсон. У такому випадку росіяни вже й без наказу вищого командування почнуть переправлятися на лівий берег.

Тобто просто втечуть. Але деякі, особливо основні частини все одно залишаться в Херсоні та чинитимуть певний опір,

– зауважив Світан.

Він додав, що за такого розвитку подій, доведеться працювати вже українським силам спецоперацій, спецпідрозділам Головного управління розвідки Міністерства оборони, а також бригадам Нацгвардії, які навчені працювати серед міських забудов. Усі ці підрозділи в України є і вони в бойовій готовності.

Повний стрім з Романом Світаном: дивіться відео

Останні новини з Херсона