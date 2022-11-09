Для чого росіяни підривають всі мости на Херсонщині: припущення Костенка

Російські окупанти продовжують підривати мости на правобережжі Херсонщини. Зокрема, відомо про те, що зруйновані Тягинський та Дар'ївський мости, а також – міст на виїзді зі Снігурівки в бік Херсону через канал.

Частину військ росіяни відводять на інші рубежі. Про це 24 каналу народний депутат України, секретар оборонного комітету Верховної Ради, військовий ЗСУ Роман Костенко.

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Окупанти не затримаються на правому березі

На думку Костенка, загарбники переміщаються на інші позиції, тож намагаються розбити за собою мости й переправи. Немає сумнівів, що ЗСУ не дадуть росіянам надовго затриматися на правому березі Херсонщини.

"Я думаю, що вони зроблять усе, аби окупанти якнайшвидше вийшли з правобережжя", – зауважив Роман Костенко.

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