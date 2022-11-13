У повернення не вірять навіть пропагандисти: з прогнозу погоди на НТВ зник Херсон

Російські пропагандисти після так званої анексії тимчасово окупованих територій Півдня з радістю показували українські міста у своєму прогнозі погоди. Однак після втечі окупантів вони чомусь звідти зникли.

ЗСУ зайшли у Херсон 11 листопада, повідомляє 24 канал. Щасливі містяни зустрічали українських захисників з жовто-блакитними прапорами.

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З російських прогнозів погоди зник Херсон

На російських телеканалах ще донедавна показували прогнози погоди, у яких були тимчасово окуповані українські міста – Херсон, Мелітополь, Луганськ та Сімферополь.

Цілком ймовірно, що так пропагандисти намагалися переконати росіян у тому, що "спецоперація йде за планом", а путінська анексія українських територій вдалася.

Адже жителі окупованих територій, зокрема Херсонщини, не змогли б подивитися цей прогноз погоди, позаяк загарбники зруйнували там телевізійні вежі.



На російських каналах показували прогноз погоди в окупованих містах / Скриншот з відео

Однак у росіян щось вкотре пішло не так, і окупаційна армія була змушена втекти на правий берег Дніпра. ЗСУ взяли Херсон під свій контроль.

Дивно, але після цього пропагандисти визнали, що місто – не частина Росії, та прибрали його зі свого прогнозу погоди.

З прогнозу погоди на кац**ському НТВ прибрали Херсон. Можете відразу прибирати й Севастополь, щоб двічі не вставати,

– зазначили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зауважимо, що з російського прогнозу також зникли досі окуповані росіянами Луганськ та Мелітополь. Користувачі мережі жартують, що на НТВ, мабуть, щось знають, тож дають невеличку підказку, звідки загарбники теж скоро втечуть.



Херсон та Мелітополь зникли з прогнозу погоди НТВ / Скриншот з відео

Коротко про ситуацію на Херсонщині

Президент Володимир Зеленський розповів, що стабілізаційні заходи запровадили у 226 населених пунктах Півдня – на цих територіях проживають понад 100 тисяч людей.

Своєю чергою, очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич зазначив, що 14 листопада у центрі Херсона працюватимуть вибухотехніки. Містянам не варто виходити на вулицю, щоб не ризикувати своїм здоров'ям та життям.

Місцевий активіст Володимир Молчанов зауважив, що путінські командири не встигли перекинути на лівий берег усіх своїх військовослужбовців. Тепер вони розгулюють деокупованими територіями в цивільному.

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