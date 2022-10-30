Командир спецпідрозділу "Хорт" розповів подробиці ліквідації бойовиків ПВК "Вагнера"

У Спецпідрозділі "Хорт" розповіли, як ліквідували членів ПВК "Вагнера". Вдалося розкрити усі дані бойовиків.

Командир спецпідрозділу "Хорт" Павло "Булат" Патарецький розповів деталі ліквідації бойовиків ПВК "Вагнера". Це сталося під час першого контрнаступу.

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На початку вересня "Хорт" проводили операцію з ліквідації ПВК "Вагнера" близько місяця. Спершу захисники навіть не знали, за кого взялися, лиш знали, що там "серйозні люди".

Це сталося на початку вересня, коли був перший контрнаступ на херсонському напрямку. Наша група розбила їх. Ми знали, що там серйозні люди, бо й озброєння було відповідне. Окрім того, вони були під прикриттям воєнної поліції, всі були офіцери,

– мовиться у повідомленні.

"Хорт" зумів розкрити усі дані вагнерівців – від листування та фото від інших розвідданих.

Ми вилучили мобільні телефони, наші служби зламували їх протягом місяця. Коли вдалося підібрати код, було розкрито усі дані: листування, фотографії, інші розвіддані. Ми тоді зрозуміли, хто це був насправді. Хоча мені вже тоді з перехоплень говорили, що накрили серйозну групу із серйозними представниками,

– розповів "Булат".

Російських в'язнів у Росії відправляють до ПВК

Умовно-достроково звільнені ув'язнені в Росії виходитимуть не на волю, а хіба на вірну смерть. Вже офіційно, згідно з наказом суду, їх відправлятимуть на вербування до невизначених ПВК. Це означає, що вплив "Вагнера" розширився й на елементи російської системи кримінального правосуддя.

Тим часом Пригожин їздить по тюрмах та колоніях, виступаючи перед ув'язненими та обіцяючи їм золоті гори після вступу у "Вагнера".

Серед в'язнів, яких беруть до війська, люди з ВІЛ та Гепатитом С. Таких людей позначають спеціальними браслетами. Бойовики без інфекцій їх уникають, а медики не хочуть надавати допомогу таким "трьохсотим" після поранення.

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