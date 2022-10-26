Навіть погода на нашому боці, – у ЗСУ розкрили деталі про наступ на Півдні

Блискавичний наступ українських захисників на Херсонщині дещо уповільнився. Однак бійці ЗСУ продовжують просуватися.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє 24 канал. Вона зауважила, що дощова погода має певний вплив, однак не може зупинити українських військових.

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ЗСУ продовжують просуватися на Півдні

Попри застереження багатьох аналітиків про вплив погоди на наступ ЗСУ, він триває.

Навіть погода – на нашому боці. Вона уповільнює не тільки наш рух, але й дуже суттєво заважає окупантам. Тому що в них ситуація ще важча – їм потрібно облаштовувати нові рубежі оборони, бо старі вони вже втратили,

– зазначила керівниця пресцентру.

Гуменюк зауважила, що просування це не завжди кілометри визволених територій.

"На певному етапі це контрбатарейне протистояння – ми захищаємо ці території, які потім будуть вже крок за кроком пройдені нашими підрозділами безпосередньо", – пояснила керівниця пресцентру.

Вона зазначила, що наразі ЗСУ продовжують знесилювати ворога дистанційно – окупанти втрачають склади з боєприпасами, протиповітряну оборону, зазнають ударів по місцях скупчення озброєння та техніки тощо.

"І саме таким чином ми корегуємо їхнє переформатування підрозділів, коли вони намагаються пересуватися з одного місця на інше. І ми розуміємо, що їхні маневри пересування з правого берега на лівий – це не повноцінна евакуація, яку вони влаштовують цивільним, а переформатування. Тобто елітні підрозділи відходять глибше, а на передньому краї лишаються ті, кого не шкода, ті, хто буде стримувати перший натиск", – підсумувала Гуменюк.

Українські захисники завдають окупантам втрат на Херсонщині

Військовий експерт Денис Попович зазначив, що наразі немає передумов, що ЗСУ зайдуть в Херсон вже сьогодні. Однак пропагандистські ЗМІ вже почали проводити інформаційну підготовку до "жесту доброї волі", який може зробити російська армія.

Успіхи ЗСУ важко не помітити. Зокрема, нещодавно завдяки українським захисникам загарбники зазнали нових втрат у населеному пункті Каїри, що в Херсонській області. Артилерійськими ударами наші воїни знищили до 30 окупантів – під завалами залишились ще понад 100 загарбників.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів, як Збройні Сили також "підсмажили" загарбників у Новій Каховці та Таврійському. Ворожі військові частини знищили вщент.

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