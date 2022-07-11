Це буде перелом у війні, – Костенко назвав головні виклики для ЗСУ під час контрнаступу

Українська армія має серйозний бойовий досвід. Однак переважно він стосується оборонних операцій, а не наступальних. Під час контрнаступу все буде по-іншому.

Про це 24 каналу розповів народний депутат та ветеран АТО Роман Костенко. За його словами, зараз підрозділи ЗСУ поступово здобувають наступальний досвід, звільнюючи українські населені пункти.

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Потрібно серйозно просунутися вперед

За словами Костенка, під час контрнаступу надзвичайно важливо, щоб командири змогли змотивувати бійців саме наступати. Насправді під час війни дещо легше оборонятися, ніж йти вперед.

На війні нам легше набагато оборонятися, ніж наступати. Коли ти обороняєшся, то більше сидиш в захищених місцях, тебе прикриває артилерія і стріляти легше. Нюансів насправді багато, – зазначив Роман Костенко.

Під час наступу все ж таки доводиться більше відкриватися, рухатися під обстрілами ворожої артилерії тощо. Однак ЗСУ поступово здобувають необхідний досвід.

На думку Романа Костенка, найважливіше, щоб командири змогли змотивувати бійців до великих наступальних дій. Тоді можна буде говорити про великий перелом у війні. Це серйозно деморалізує російських окупантів.

Коли це зробимо – буде перелом у війні. Коли бійці зрозуміють, що ми можемо відбивати наші території, завдавати ворогу серйозних втрат та проводити серйозні наступальні операції. Тоді це буде перелом у війні, – вважає Роман Костенко.

Костенко про контрнаступ ЗСУ та "мільйонне військо": дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно українські військові влучили в пункт, де сиділо головне командування окупантів на Херсонському напрямку. Удар вийшов надзвичайно успішним. Як йдеться у перехопленій розмові окупантів, там було 12 "двохсотих".

За даними джерел 24 каналу у спецслужбах, нещодавно ЗСУ завдали потужного удару поблизу Каховки. Близько 100 окупантів вдалося знищити, ще близько 200 – поранені.