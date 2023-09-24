Треба звільнити це місто на Півдні: Тарнавський назвав умову для великого прориву ЗСУ

Українські військові продовжують успішно наступати на Запорізькому напрямку. Генерал Тарнавський заявив, що саме на цій ділянці слід очікувати значного прориву.

Нещодавно стало відомо про успіхи ЗСУ в районі Вербового Запорізької області. Генерал Олександр Тарнавський пояснив, що саме тут відбудеться найбільший військовий прорив України.

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Що потрібно для прориву

За словами генерала, активізація наступальних дій настане тоді, коли нашим військовим вдасться звільнити Токмак.

Це стратегічне місто для росіян. Наразі наші військові перебувають за 20 кілометрів від нього. Ворог дуже розраховує на свою оборону, збудовану навколо Токмака.

Тарнавський уточнив, що не стільки "лінії Суровікіна", скільки "перехрестя, лінії дерев і мінні поля між лініями дерев" є проблемою для українців. Він зазначив, що у тому районі працюють невеликі, однак небезпечні, групи оборони противника. Втім, дії наших бійців змушують їх повільно відступати, коли вони стикаються з нашими штурмовими загонами.

Токмак – це ціль-мінімум. Загальна мета — дістатися до наших державних кордонів,

– наголосив Тарнавський.

Наступ у Запорізькій області: що відомо