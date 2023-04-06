Коли почнеться, ви все побачите, – Данілов про контрнаступ

Інформація про час і місце майбутнього українського контрнаступу є закритою, а не публічною. Водночас українці зрозуміють, коли він розпочнеться.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, дані про контрнаступ знає обмежене коло осіб.

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Коли почнеться, ви все це побачите. Ми з вами будемо розуміти, що почалося те, на що ми очікували. Де, коли, в який час – це питання на сьогодні абсолютно закрите. Майте це на увазі,

– зазначив Данілов.

Він зазначив, що в Росії "дуже хвилюються відносно подій, які будуть відбуватися надалі", адже вони будуть явно не на користь Росії.

"Ми свідомі того, що ці події будуть не на користь Росії. Ми розуміємо, що ми робимо. Розуміємо, для чого", – додав Данілов.

Два способи повернення росіян

Натомість секретар РНБО зазначив, що "ми не розуміємо, для чого Росія вдерлася на нашу територію", але запевнив, що росіяни таки повернуться додому.

Усі вони звідси відправляться у відповідний спосіб: або добровільно покинуть наші території, або будуть туди відправлені вантажем, який має назву вантаж 200,

– наголосив Данилов.

Що відомо про майбутній контрнаступ