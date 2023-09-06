У ворога все менше можливостей постачань: що призведе до тотального обвалу російського фронту

На тимчасово окупованих територіях від потужної української "бавовни" тремтить земля. Збройні Сили України знищують боєприпаси та пункти управляння ворожої армії.

Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що може призвести до тотального обвалу російського фронту. Зазначимо, що Сили оборони прорвали першу лінію оборони ворога на Запорізькому напрямку.

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Удари по тилах

Росіяни фізично не можуть передислоковувати зосередження своєї техніки біля Мелітополя. Адже чим далі окупанти відтягуватимуть матеріальні запаси, тим слабший буде фронт.

Це може спричинити обвал лінії фронту й неконтрольований відступ росіян. На жаль, поки що вони відступають організовано, не втрачають управління, але ми з цим боремося,

– зазначив Жданов.

Знищення кожного складу з боєприпасами послаблює бойовий потенціал російського війська. Постачання стало набагато менше і в результаті ураження мостів на перешийках до Криму, і в результаті того, що зараз ЗСУ намагаються виявити навіть склади середньої ланки й теж їх знищити.

"Російський фронт недоотримує ні боєприпасів, ні палива, навіть з продовольством є проблеми", – наголосив військовий експерт.

Що послаблює бойовий потенціал армії Росії: дивіться відео

Треба знищувати пункти управління

Надзвичайно важливо знищувати систему управління російських військ. Зараз українські бійці також приділяють увагу пунктам управління будь-якої ланки. Адже знищуючи пункти управління, ми порушуємо систему управління.

Відповідно особовий склад, який не має конкретного та чіткого завдання і не керується під час бою старшим начальником, втрачає орієнтири й боєздатність.

"Вони не знають, що робити. Ланку управління треба також вибивати, що ми й робимо", – мовив Жданов.

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