Кожен офіцер знає, що це неправда, – Сирський про статтю NYT про провал контрнаступу

Нещодавно журналісти NYT опублікували великий матеріал, у якому, посилаючись на власні джерела, стверджували, що Олександр Сирський провалив контрнаступ у 2023 році. Головнокомандувач ЗСУ прокоментував статтю західного видання та відкинув звинувачення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Олександра Сирського в інтерв'ю для LB.

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Сирський прокоментував контрнаступ 2023 року

Наприкінці березня The New York Times опублікували великий матеріал, у якому розкрили деталі різних операцій ЗСУ та підтримки партнерів. Велика частина цієї статті була призначена тому, що під час контрнаступу у 2023 році основний удар ЗСУ планувався на Мелітополь. Журналісти стверджували, що на цьому напрямку сконцентрували 12 бригад та чимало озброєння.

Посилаючись на власні джерела, журналісти стверджували, що контрнаступ ЗСУ провалився через Олександра Сирського, який вніс свої корективи. У ЗМІ писали, що генерал хотів провести власний контрнаступ та повернути Бахмут. У результаті, сили розділили й успіху не вдалося досягнути.

Коментуючи статтю NYT, Сирський наголосив, що дізнався багато нового про те, що нібито казав та робив. Крім того, він зауважив, що йому цікаво, "хто це придумав".

Кожен наш офіцер, генерал, який брав участь у бойових діях, знає, що це взагалі не відповідає дійсності,

– наголосив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що у 2023 році ЗСУ проводили контрнаступ південніше Бахмута. Участь в операції брали лише 2 бригади. За словами Сирського, якби це робили 5 бригад, як писали журналісти, то "і Бахмут, і Соледар були б звільнені".

Сирський пояснив, що задум плану полягав у тому, щоб противник сам пішов з позицій. ЗСУ планували перерізати 3 основні дороги, якими здійснювалося логістичне забезпечення угруповання на цій ділянці фронту. Однак головком пояснив, що ще під час планування стало зрозуміло, що сил недостатньо.

Ми маємо дві бригади без додаткових боєприпасів. Тобто в межах того, що нам постачалося для ведення звичайних дій у звичайному режимі. Але ми розраховували на несподіванку, на те, що ми такими, не те щоб авантюристичними, але сміливими діями проб'ємо оборону противника з урахуванням того, що вона не була готова, не була така, як, наприклад, на Запоріжжі. Там всі укріплення були у звичайному полі,

– пояснив Сирський.

За словами Сирського, ЗСУ планували перерізати дороги:

між Бахмутом та Горлівкою,

трасу Бахмут – Дебальцеве,

дорога на Попасну.

Саме ці три шляхи стали логістичними маршрутами для росіян. За словами Сирського, якби ЗСУ вдалося відрізати ці дороги, то росіянам довелося б відступати, інакше вони потрапили б до пастки.

"Але так не сталося. На жаль. У нас просто банально не вистачило сил і засобів", – резюмував Сирський.

Раніше Олександр Сирський спростував оцінку Валерія Залужного, що війна в Україні нібито зайшла в глухий кут. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що після цих заяв ЗСУ провели низку успішних операцій.