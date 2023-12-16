Залужний планує новий контрнаступ у 2024 році, – Die Welt
Джерело:Welt
Українські військові продовжують виборювати незалежність у війні з російськими окупантами. Західні ЗМІ говорять про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ.
Німецьке видання Welt зазначає, що контрнаступ, який планує Україна на 2024 рік, буде очевидно таким, яким його планував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на це літо.
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Що говорять західні ЗМІ про ймовірний контрнаступ України
У Welt впевнені, що навіть попри те, що український контрнаступ явно зайшов у глухий кут, і Захід вагається з його підтримкою, є ознаки того, що Київ готує план.
Видання зазначає, що багато броньованої техніки, яку Україні обіцяли надати партнери, ще не використали. Частина техніки взагалі не доїхала до України. Зокрема, йдеться про танки Leopard 1. Німеччина та союзники обіцяли надати 200 танків старішої версії. За даними Welt, Україна отримала лише 30 одиниць техніки.
У німецькому виданні заявляють, що Україна має великі плани. Про це свідчить і список озброєння, який українське керівництво передало США. Це бойові вертольоти Black Hawk і Apache, а також винищувачі F-16 та F-18, ракетні комплекси великої дальності, танки Abrams, численні безпілотники та боєприпаси.
На думку німецького експерта з безпеки та політичного радника Ніко Ланге, Україна намагається перейти до мобільної війни, яка так і не реалізувалася під час літнього контрнаступу.
Зміни в літньому контрнаступі України
У виданні вважають, що Залужний погодився на літній контрнаступ лише з політичних міркувань. Welt зазначило, що головнокомандувач не бачив шансів на успіх без достатньої кількості авіаційної підтримки. Тому наступ з використанням техніки він замінив на штурми малими піхотними групами.
Журналісти вважають, що без механізованої підтримки швидкий прорив був неможливий.
Такого роду заміна була розумним кроком Залужного. Вирішивши атакувати невеликими підрозділами, він зберіг життя своїх солдатів, убезпечив системи озброєння із заходу і виграв важливий час.
Україна збирає ресури
Експерт Ланге заявив, що Україна, ймовірно, збирає ресурси для нового контрнаступу у 2024 році.
Welt додає, що одним з напрямків наступу міг стати плацдарм у Херсонській області.
Маючи необхідні винищувачі, ударні гелікоптери та безпілотники, Україна могла б адекватно підтримувати просування своїх військ, тим більше, що в цьому регіоні майже немає російських укріплень. Це був би контрнаступ, який Залужний, напевно, мав на увазі від початку,
– додають журналісти.
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