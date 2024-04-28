Україна готується до контрнаступу наприкінці 2024 року, – ISW

Україна, ймовірно, стабілізує лінію фронту вже найближчими місяцями. Наприкінці 2024 або на початку 2025 року українські військові зможуть розпочати обмежені контрнаступальні операції.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що російські війська все ще страждають від широко поширених тактичних невдач, і українські сили зможуть цим скористатись.

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Україна отримає допомогу

Водночас російське військове командування продовжує роботу над внесенням адаптивних змін на тактичному рівні. Росіяни суттєво змінили тактичні авіаційні операції в Україні завдяки масовому використанню планерних бомб, що дозволяє літакам безпечніше завдавати ударів із глибокого тилу.

Україна зможе нейтралізувати багато матеріальних обмежень, з якими вона зараз стикаєтьсяя, найближчими тижнями, і найближчими місяцями вживатиме заходів, щоб вирішити проблеми з живою силою. Росія продовжуватиме шукати власні переваги, оскільки українські можливості покращаться,

– йдеться у звіті.

Прибуття американської допомоги на фронт дозволить ЗСУ розв'язати поточні проблеми. Наразі окупанти частково покладаються на свою кількісну перевагу в техніці та живій силі, щоб чинити постійний тиск на українські війська. Аналітики додають, що російська армія зазнає втрат, яких Сили оборони не змогли б витримати.

Україна, найімовірніше, стабілізує лінію фронту в найближчі місяці та зможе розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 2024 або на початку 2025 року,

– повідомляють в ISW.

Ворог не прорве оборону на фронті