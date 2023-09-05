Бійці легендарної бригади "Азов" взяли штурмом одразу чотири позиції ворога: як усе було

Напередодні Дня Незалежності бійці 12 бригади спецпризначення "Азов" взяли одразу чотири ворожі позиції. Під час штурмової операції захисники не лише поліпшили тактичне положення, а й завдали значних втрат противнику.

На оприлюдненому відео можна побачити, як азовці потужно відпрацювали по окупантах на одному з напрямків фронту.

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"23 серпня провели ретельно сплановану наступальну операцію з елементами рейдових дій з метою поліпшення тактичного положення в смузі оборони одного з батальйонів", – зазначив командир 12 бригади спеціального призначення "Азов", Денис "Редіс" Прокопенко.

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Які результати операції

Операція тривала до трьох годин. За допомогою артилерії та стрілецької зброї захисники покращили тактичне положення на глибину до 400 метрів та 500 метрів по фронту.

Крім того, азовці завдали втрат ворогу:

13 загиблих;

12 поранених;

двоє полонених.

12 бригада спеціального призначення "Азов" – військове формування Нацгвардії України. Під час російського вторгнення в Україну 2022 року бійці обороняли Маріуполь і утримували комбінат "Азовсталь".

Не плутати з 3 штурмовою бригадою – це підрозділ ЗСУ, сформований 9 березня 2022 року на базі підрозділу тероборони "Азов". Раніше відомий як ССО "Азов".

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