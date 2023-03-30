Путін найбільше боїться дня X в Україні: Bild про те, коли він зможе настати

Впродовж багатьох місяців Україна готувалася до дня Х, коли зможе піти у масштабний контрнаступ проти окупаційних військ Росії. Для цього, зокрема, українські військовослужбовці проходили необхідне навчання на сучасному озброєнні.

Також для цього дня партнери надавали та надають Україні багато техніки. Наприклад, танки німецького виробництва Leopard, які значно кращі за російські танки.

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До України прибуло багато західного озброєння

За інформацією BILD, на вихідних в Україну прибули десятки німецьких бойових танків і БМП. Мовиться, зокрема, про танки Leopard 2A6 кількості до 21 одиниці та до 40 БМП Marder.

З інших країн також прибувало озброєння, необхідне Україні для звільнення своєї території від російських загарбників. Окрім Німеччини його постачали також Велика Британія, США, Швеція, Франція та інші держави.

Так, за даними BILD, Велика Британія поставила в Україну 14 основних бойових танків Challenger 2, а з США прибули перші з 90 обіцяних американських бойових машин Stryker та багато іншого важкого озброєння. Також очікуються ще:

понад 100 бронетранспортерів Bradley,

50 шведських бойових машин CV90,

40 французьких танків-розвідників AMX-10RC.

При всьому цьому українські військовослужбовці протягом шести тижнів у Німеччині тренувалися на системах озброєння із запасів німецької та португальської армії.

Що ж, погоджуються оглядачі, починається зворотний відлік до дня Х. День, коли могутня українська армія, оснащена сучасними західними системами озброєння, починає відвойовувати свою країну у російських окупантів,

– зазначили у BILD.

Попередня підготовка до контрнаступу

На думку військового експерта та наукового співробітника Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге, країна розпочне контрнаступ на початку або в середині травня 2023 року. Однак до цього часу захисники нашої держави мають провести ще деякі попередні підготування.

Зокрема, Україна повинна змоделювати вирішальні бої на Сході та Півдні країни і зробити це далеко від лінії фронту. Це дозволить краще підготуватися до реальних боїв. Під час цього необхідно продумати атаки, при яких танки та бронетранспортери використовуватимуться разом з іншими системами озброєння для максимального ураження російських окупантів.

Тоді ви відпрацьовуєте саме ті операції, які хочете виконати пізніше з об’єднаними бойовими підрозділами,

– сказав Ніко Ланге.

Така підготовка дозволить максимально ефективно використовувати надане озброєння, яке якістю значно переважає розконсервовану російську техніку. Так, наприклад, при оптимальному використанні німецьких Leopard, вони зможуть діяти з таким же успіхом, як американські танки Abrams у війні в Перській затоці 1991 року. У той час американці вигравали всі танкові битви проти аналогічних радянських танків, які Росія використовує і сьогодні.