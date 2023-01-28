Війною в окопах перемоги не здобудемо, – бригадний генерал Тарнавський про необхідність наступу
Джерело:Military Media Center
Щоб мати успіх на фронті, потрібно постійно проводити наступ на окремих ділянках. Зокрема, це дозволяє українським захисникам досліджувати сильні та слабкі сторони росіян.
Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Він наголосив, що найкраща оборона – це ведення наступальних дій.
До теми Маємо можливість встигнути першими, – полковник ЗСУ про контрнаступ
Війною в окопах перемоги не здобути
Тарнавський зауважив, що оборона повинна бути активною.
Щоб мати успіх, потрібно повсякчас, на окремих ділянках проводити наступальні дії. Так, вони короткочасні, в порівнянні з наступом військ, вони не значні, але це повинно бути. Війною в окопах ми перемоги не здобудемо,
– заявив бригадний генерал.
За його словами, такі наступальні дії дозволяють захисникам вивчати противника, виявляти його сильні та слабкі сторони.
"Потрібно постійно навчатися й самим. У першу чергу, досконало володіти зброєю і вражати ціль з першого пострілу, маневрувати та моделювати ситуації. Адже війна – це хитрість помножена на навченість особового складу", – пояснив Тарнавський.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" підсумував, що командири ввірених йому з'єднань, частин та підрозділів це розуміють і реалізовують на своїх напрямках.
Варто прочитати Ефективна зброя для сучасної війни: Міноборони збільшить закупівлі безпілотників для ЗСУ
Росія, ймовірно, готує нове велике вторгнення в Україну
- Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що на деяких напрямках росіяни проводять підготовчі роботи до ймовірного весняного наступу. Ба більше, де-не-де окупанти вже потрохи його починають.
- Раніше секретар РНБО Олексій Данілов припустив, що росіяни можуть піти в новий наступ у лютому – березні. Президент Володимир Зеленський тоді сказав, що його можна чекати з будь-якого боку. Не виключено, що загарбники спробують здійснити масштабну атаку на Півдні чи Сході.
- Своєю чергою, аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили про 3 варіанти дій російської армії у 2023 році – або масштабна атака з Луганської області, або зосередження на обороні захоплених територій, або ж наступ з Білорусі. Однак, на їхню думку, останній варіант – малоймовірний.