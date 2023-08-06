Біля Бахмута йде швидше, ніж на Півдні, – Буданов оцінив український наступ

Український контрнаступ набирає обертів. Він надзвичайно складний, адже за понад рік російські загарбники вибудували відразу кілька ліній оборони. І прорвати їх надзвичайно непросто.

Кирила Буданова під час інтерв'ю попросили оцінити контрнаступ України. Він зауважив, що поблизу Бахмута просування наших військових відбувається швидше.

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Контрнаступ складний

Глава ГУР МО підкреслив, що не приховуватиме того факту, що контрнаступ складний. І на це є низка зрозумілих причин. Передовсім на просування наших військових впливає той факт, що окупанти за цей час встигли побудувати "стаціонарні, повністю обладнані, залиті бетоном оборонні блокпости".

Найголовніше, що наступ не зупиняється, а продовжується. На мою думку, на Бахмутській лінії він йде трохи швидше, ніж на Півдні, але час покаже,

– зазначив Буданов.

Яка зараз ситуація на Бахмутському напрямку

В ефірі 24 Каналу речник Східного угруповання військ Сергій Череватий пролив світло на ситуацію. Він зазначив, що ініціатива на Бахмутському напрямку належить ЗСУ.

Водночас слід розуміти, що окупанти намагаються контратакувати. Ворог докладає значних зусиль, щоб побудувати там оборону. Крім того, все частіше застосовує артилерію.

У росіян час від часу є спроби контратакувати, але ініціатива як була, так і залишається за нами. Ми диктуємо свої умови здебільшого. Зрозуміло, що угрупування (ворога – 24 Канал) доволі велике. Вони докладають зусиль, щоб максимально вибудувати там оборону, все більше застосовують артилерію,

– розповів він.

Оскільки ми заговорили про втрати ворога, то пройдімося актуальною статистикою. Її зранку опублікував Генштаб ЗСУ. Так, за минулу добу вдалося ліквідувати 590 бійців, а загальні втрати у живій силі наблизилися до цифри 249 700.

На брухт перетворили 4 237 танків, 8262 бойові броньовані машини, 4865 артилерійських систем, 705 РСЗВ, 466 засобів ППО. А ще 315 літаків, 311 гелікоптерів, 4126 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1359 крилатих ракет, 18 суден, 7441 автомобіль і автоцистерну та 734 одиниці спеціальної техніки.