Союзники України побоюються, що перелом у війні відбудеться лише наступного року, – Bloomberg

Захід продовжує допомагати Україні та вірить у її перемогу, однак не впевнений, що Збройні Сили зможуть кардинально змінити хід бойових дій у 2023 році. Принаймні у цьому переконані аналітики. Хоча, очевидно, інтенсифікація постачань озброєння може все змінити.

Авторитетне американське видання з посиланням на свої джерела заявило, що чимало з європейських союзників зі скептицизмом ставляться до потенційного прориву української армії. Разом з тим вони вважають, що ворожі війська зуміли певною мірою окопатися.

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Контрнаступ може бути не скоро

Слід сказати, що ці тези діаметрально протилежні тим прогнозам та наративам, які просувались у західному політикумі ще, скажімо, восени минулого року. Себто тоді, коли ЗСУ пішли в контрнаступ та звільнили значні території нашої держави.

Водночас, поспілкувавшись з європейськими посадовцями, експерти також констатували, що бойові дії можуть посилитись аж у 2024 році. Під сумнівом навіть те, що наші військові зможуть звільнити окуповану частину Запоріжжя цього року.

У той час як багато хто очікує наступ українців на місто Мелітополь на Півдні, спрямований на розкол російських військ, деякі європейські чиновники скептично ставляться до того, що це станеться цього року,

– йдеться у матеріалі.

Окрім того, там наведено слова одного з чиновників, який назвав більш реалістичною ціллю України – просування на близько 30 кілометрів. Якщо це станеться, російські логістичні лінії опиняться в зоні доступу української артилерії. Це і дозволить створити умови для наступу у 2024 році.

Зброя може все змінити

Варто наголосити, що ця думка не є стовідсотково правильною. Ба більше, з нею не погоджуються інші представники політичних кіл Заходу. Наприклад, як повідомляє Bloomberg, певні чиновники вважають, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться уже до середини травня цього року та буде він на кількох напрямках одночасно.

Зазначмо, що у цьому ж матеріалі ЗМІ йдеться про те, що НАТО необхідно працювати над підтримкою України та підвищенням своїх виробничих потужностей. Це, на думку одного з анонімних європейських посадовців, є тим складником, який відіграватиме вагому в роль тому, як будуть розгортатися бойові дії.

Додамо, що останніми місяцями ведуться розмови про те, коли Захід ухвалить рішення щодо надання нам авіації. Зокрема, багатоцільових літаків F-16. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, ці винищувачі є найкращим варіантом, оскільки їхнє постачання можна організувати в найкоротші терміни та вони є на озброєнні в понад двох десятків країн світу.

Також нашим воїнам потрібна далекобійна зброя, яка зможе уражати ворожі цілі на великій відстані. Нещодавно полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан з посиланням на американського генерала Марка Міллі констатував, що дуже мала імовірність, що наша держава отримає, до прикладу, далекобійні ракети ATACMS. Однак є й інші альтернативи.

Також наостанок згадаємо, що американське видання The Washington Post інформувало з посиланням на "злиті секретні документи" американської розвідки, що Україна не переможе у 2024 році. Хоча, знову ж таки, все, очевидно, залежить від постачань озброєння.