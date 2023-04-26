На Заході реально бояться, що Україна може не піти в наступ, – Давидюк

ЗСУ активно готується до майбутнього контрнаступу. Та західні країни побоюються, що Україна може не піти в зустрічний наступ.

Про це 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк. Він зазначив, що багато спілкується з дипломатами.

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"Вони кажуть: "У нас є страх, що Україна може в контрнаступ не піти". А я кажу: "А що, страшно? Ви ж тут типу дали половинку від того, що хотіли. І тепер типу "ідіть, вмирайте, а ми подивимось", – сказав Микола Давидюк.

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Послаблення Росії

Він зауважив, що західні дипломати вважають, що саме Україна має послабити країну-агресорку.

"Ви ж мали послабити Росію. А якщо ви не підете, тоді вони непослаблені нападуть на когось з нас", – розповів політолог.

Однак, для того, щоби цього не було, Україні треба зброя.

Але Україна своїх не кидає. Дайте зброю й ми її знищимо так, що ви такого в історії світовій ще не бачили. Але якщо ви будете себе так хитро вести, то й інші так себе можуть почати,

– заявив він.

Що відомо про майбутній контрнаступ ЗСУ