Ворог надто великий, його треба розгромити: Жданов пояснив зміну тактики контрнаступу

Українські сили продовжують проводити наступальні дії, прориваючи потужну оборону ворога. Проте зараз змінюється тактика дій Сил оборони.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він зазначив, що наразі головне завдання наших захисників не штурмувати забетоновані окопи або щільні мінні поля.

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Наступальні дії продовжаться

Жданов зауважив, що тепер українські сили завдаватимуть максимального ураження противнику та виснажуватимуть його. А також будуть вибивати техніку, особовий склад ворога та деморалізовувати його війська.

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Коли Генштаб буде розуміти, що війська противника виснажені та зазнали значних втрат, а лінія оборони вже не така міцна, тоді командування визначиться з місцями прориву цієї оборони.

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Як зазначив військовий експерт, треба готуватись до того, що й в серпні буде тривати такий самий режим бойових дій, який був у попередній місяць. Гігантських проривів чи рухів ми теж можемо не побачити у цьому місяці.

"Проте наступальні дії продовжаться, будуть просування наших військ, будуть нарощуватись зусилля. Проте якихось глобальних змін очікувати не варто – ворог надто великий, його треба розгромити. Інакше ми можемо не досягти завдання, які ставимо перед собою в ході контрнаступу", – наголосив Олег Жданов.

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