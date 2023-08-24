"Ми не схожі на росіян": у Зеленського назвали три причини "повільного контрнаступу"
Джерело:DW
Україна воюватиме, допоки не звільнить усю свою територію. В Офісі Президента пояснили, чому контрнаступ дається важче, ніж очікувалося.
Український контрнаступ триває. Він відбувається не так швидко, як хотілося б суспільству та міжнародній спільноті. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак пояснив "повільність" наступальних дій відмінністю українців від росіян.
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Українці – не росіяни
Українська армія щодня просувається вперед. Хоча це відбувається значно повільніше, ніж хотілося б Києву та Заходу.
За словами Єрмака "повільність" контрнаступу можна пояснити трьома причинами. По-перше, це міни. Значні масиви окупованої землі заміновані, що сповільнює рух наших воїнів, однак не зупиняє. Про проблему замінування, як одну з основних перешкод для українського війська неодноразово писали західні експерти. Зокрема, на ній наголошував і президент Зеленський.
Друга причина – це брак зброї, вважає Єрмак. Подібну думку висловив раніше й президент Польщі Анджей Дуда, оцінюючи перебіг бойових дій.
Третя причина "повільного контрнаступу" полягає у різниці між українцями та росіянами.
Ми думаємо про свій народ. Росіяни – ні, вони не зважають на своїх солдатів. Для них ті – гарматне м'ясо, яке вони кидають у бій. Окупанти не завжди навіть забирають з полю бою їхні тіла,
– зауважив Єрмак.
Також Єрмак вкотре зауважив, що Україна не сідатиме за стіл мирних переговорів, допоки окупаційні війська перебувають на її території. Він наголосив, що Київ не заспокоїться, поки у росіян не буде відірвано "останній сантиметр української землі".
Контрнаступ ЗСУ
- Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо наголосив на позитивній тенденції українського контрнаступу. Це постійний рух уперед.
- В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу ексглава ЦРУ Девід Петреус розповів, що наступ України досягнув своєї головної мети. Він визнав, що контрнаступ триває повільніше, ніж очікували західні лідери, втім додав, що Україна все робить правильно. Петреус зазначив, що Збройні Сили нашої держави "шматок за шматком віддирають оці російські лінії оборони" та спрогнозував, що одного разу ця російська оборона "трісне по швах".
- Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван теж наголошував на здатності українців звільняти свою територію на методичній основі.
- Станом на 24 серпня, за даними Генштабу, росіяни намагаються наступати на кількох напрямках, серед яких Бахмутський і Запорізький.