"Ми не схожі на росіян": у Зеленського назвали три причини "повільного контрнаступу"

Україна воюватиме, допоки не звільнить усю свою територію. В Офісі Президента пояснили, чому контрнаступ дається важче, ніж очікувалося.

Український контрнаступ триває. Він відбувається не так швидко, як хотілося б суспільству та міжнародній спільноті. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак пояснив "повільність" наступальних дій відмінністю українців від росіян.

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Українці – не росіяни

Українська армія щодня просувається вперед. Хоча це відбувається значно повільніше, ніж хотілося б Києву та Заходу.

За словами Єрмака "повільність" контрнаступу можна пояснити трьома причинами. По-перше, це міни. Значні масиви окупованої землі заміновані, що сповільнює рух наших воїнів, однак не зупиняє. Про проблему замінування, як одну з основних перешкод для українського війська неодноразово писали західні експерти. Зокрема, на ній наголошував і президент Зеленський.

Друга причина – це брак зброї, вважає Єрмак. Подібну думку висловив раніше й президент Польщі Анджей Дуда, оцінюючи перебіг бойових дій.

Третя причина "повільного контрнаступу" полягає у різниці між українцями та росіянами.

Ми думаємо про свій народ. Росіяни – ні, вони не зважають на своїх солдатів. Для них ті – гарматне м'ясо, яке вони кидають у бій. Окупанти не завжди навіть забирають з полю бою їхні тіла,

– зауважив Єрмак.

Також Єрмак вкотре зауважив, що Україна не сідатиме за стіл мирних переговорів, допоки окупаційні війська перебувають на її території. Він наголосив, що Київ не заспокоїться, поки у росіян не буде відірвано "останній сантиметр української землі".

Контрнаступ ЗСУ