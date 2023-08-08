Наступ ЗСУ на Півдні вирішує стратегічне завдання: чим важливий цей напрямок

Наступ на Півдні України є стратегічно важливим. Успіхи ЗСУ на цьому напрямку суттєво вплинуть на хід війни.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що успішний наступ ЗСУ на Півдні суттєво ускладнить ситуацію для російських окупантів.

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Чому наступ на Півдні такий важливий

Як наголосив Мусієнко, успішні наступальні дії Збройних Сил на Півдні допоможуть вийти на азовське узбережжя та планувати подальше звільнення Криму.

Зі стратегічної точки зору наш наступ на Півдні здатен вирішити багато чого. Що таке просування на Півдні? Це можливість викинути ворога та вийти до Азовського моря і Криму. Це – стратегічно важливо,

– зауважив Мусієнко.

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Попри це, надзвичайно інтенсивні бойові дії також тривають на Сході. Українські військові героїчно утримують позиції та навіть успішно контратакують на Бахмутському напрямку. Це змушує окупантів "спалювати" власні резерви, які вони могли, до прикладу, використати на Півдні.

Це надзвичайно важлива робота. Так само і на Куп'янському напрямку наші військові стримують ворога, як і на інших напрямках. Але зараз стратегічно важливий та пріоритетний напрямок – Південь. Від того, як там все буде розвиватися, залежатимуть усі подальші події,

– вважає Мусієнко.

Втрати окупантів на війні: коротко