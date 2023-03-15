Ніяких компромісів із терористами бути не може, Крим і Донбас будуть деокуповані, – Данілов
З жовтня 2021 року деякі світові видання розповсюджували інформацію про нашу неспроможність чинити опір Росії. Мовляв, зібралася величезна й непереможна "друга армія світу", і ми матимемо великий клопіт, якщо вони на нас підуть.
Нас лякали дуже довго, проте ми дуже потужно готувалися. Про це 24 Каналу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.
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Те, що ми сьогодні 385 день боронимо нашу державу – це відповідь всім тим людям, які не вірили у нашу країну, наші збройні сили та вище військово-політичне керівництво,
– зауважив секретар РНБО.
Так, плани були зовсім інші. Проте це наша земля, акцентує Данілов, яку ми нікому не віддамо.
"Жодних компромісів з терористами бути не може. Крим, Донецька та Луганська область – ці території будуть повернуті до нашої країни. Інакше бути не може", – наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.
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Все йде за планом України
- Україна готується остаточно вигнати росіян з окупованих територій. Однак зараз активізувалися різні сили, які хочуть зірвати цей процес.
- За словами Данілова, українські військові активно працюють над майбутнім контрнаступом ЗСУ. Однак про терміни говорити не варто. Секретар РНБО підкреслює: контрнаступ готують, а усе вирішуватиме Ставка Верховного Головнокомандувача. Там дослухаються до пропозицій українських військових.
- Найважливішим фактором є те, що це буде план України, а не когось іншого. "Не треба поспішати. Все робиться за нашим планом. Ще раз наголошую – за нашим; за планом нашої країни. А не так, як нам хтось-десь-колись пропонує, пропагує та розповідає, – підкреслив Данілов.