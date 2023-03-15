Ніяких компромісів із терористами бути не може, Крим і Донбас будуть деокуповані, – Данілов

З жовтня 2021 року деякі світові видання розповсюджували інформацію про нашу неспроможність чинити опір Росії. Мовляв, зібралася величезна й непереможна "друга армія світу", і ми матимемо великий клопіт, якщо вони на нас підуть.

Нас лякали дуже довго, проте ми дуже потужно готувалися. Про це 24 Каналу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

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Те, що ми сьогодні 385 день боронимо нашу державу – це відповідь всім тим людям, які не вірили у нашу країну, наші збройні сили та вище військово-політичне керівництво,

– зауважив секретар РНБО.

Так, плани були зовсім інші. Проте це наша земля, акцентує Данілов, яку ми нікому не віддамо.

"Жодних компромісів з терористами бути не може. Крим, Донецька та Луганська область – ці території будуть повернуті до нашої країни. Інакше бути не може", – наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.

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