"Витік" секретних документів: Данілов відповів, чи зміг Тейшейра злити дані про контрнаступ

Підозрюваному у витоці секретних документів Пентагону офіційно висунули обвинувачення. Тим часом у Раді нацбезпеки та оборони України розповіли, чи зміг Тейшейра все ж таки злиті дані про майбутній контрнаступ наших воїнів.

Усі припущення стосовно планів українських військових, зокрема, щодо контрнаступу, не мають під собою ніякого підґрунтя. Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Данілов запевнив, що ЗСУ мають не один, навіть не два, не три і не чотири варіанти розвитку подій на фронті. Адже це залежить від багатьох факторів, які оцінюють кожного дня.

Ми свідомі про всі процеси, що відбуваються на фронті. Усі припущення стосовно планів українських військових, в тому числі щодо контрнаступу, не мають під собою ніякого підґрунтя. Це все буде вирішуватися в останній момент, коли буде прийматися остаточне рішення,

– підкреслив секретар РНБО.

Також він додав, усі повинні розуміти, що у нас немає розмов тільки про контрнаступ. Треба звільнити усі території України до кордонів 1991 року. "До того часу, поки ми це не зробимо, поки цього не зроблять наші ЗСУ, мова про закінчення війни йти не може", – підсумував Данілов.

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