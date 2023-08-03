Немає жодних графіків і дедлайнів, на метр землі – до п'яти мін, – Данілов про наступ ЗСУ

Українські захисники вдало рухаються, щоб звільнити територію нашої держави. Водночас цей наступ відбувається складно, адже ворог тотально мінує окуповані землі.

Про це в ефірі телемарафону розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Він наголосив, що наступальні дії українських військових не передбачають жодних графіків чи дедлайнів, передає 24 Канал.

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Данілов висловився про наступ Збройних Сил

Секретар РНБО наголосив, що публікації західних ЗМІ про нібито повільний контрнаступ ЗСУ не є доцільними, адже ніхто не може встановлювати для України жодних дедлайнів і графіків руху. Водночас він зазначив, що всі задачі на фронті ЗСУ виконують "на відмінно".

"Коли починаються такі розмови, маємо на увазі, що це розповідають люди, які не розуміють, що таке війна. На превеликий жаль, так сталося, що було перегріто ситуацію відносно подій, які відбуваються на фронті", – підкреслив Данілов.

Він також зазначив, що в українській армії вже діє військова система НАТО, яка передбачає, що на тій чи іншій ділянці фронту рішення ухвалюють командири, враховуючи ситуацію й поставлені задачі. Проте він наголосив, що росіяни гарно підготувалися до нашого руху.

Ворог дуже потужно підготувався, величезна кількість територій замінована. Кількість мін, що є на території, яку треба подолати нашим військовим, просто шалена. В середньому 3 – 5 мін на одному квадратному метрі,

– сказав секретар РНБО.

Наостанок він додав, що раніше були сподівання, що розмінування під час наступу відбуватиметься за допомогою техніки. Однак зараз українські військові мусять розміновувати дуже велику кількість ділянок фронту власноруч та пішки.

Що відбувається з контрнаступом ЗСУ зараз