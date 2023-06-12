Україна почала активні дії у межах контрнаступу: наскільки стратегічно важливі звільнені селища

ЗСУ почали наступальні операції на деяких ділянках фронту, зокрема – на межі Донецької та Запорізької областей. Наразі підтвердили звільнення 5 населених пунктів.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що українські захисники та захисниці ведуть контрнаступальні та оборонні дії. Він наголосив, що військові командувачі на фронті "налаштовані позитивно", повідомляє 24 Канал.

До теми Атак було більше, ніж очікували: у WSJ проаналізували початок українського наступу

Які населені пункти вже звільнили

Офіційно підтвердили деокупацію села Новодарівка на Запоріжжі, а також 4 населених пунктів у Донецькій області:

Нескучне;

Благодатне;

Макарівка;

Сторожове.

Ці селища на річці Мокрі Яли звільнили протягом 10 – 11 червня. Аби зупинити контрнаступ ЗСУ на цьому напрямку, росіяни навіть підірвали дамбу поблизу села Новодарівка Пологівського району Запорізької області – на межі з Донецькою областю.

Черговий терористичний акт росіян призвів до підтоплень кількох населених пунктів, проте у ЗСУ заявили, що ці намагання ворога стримати контрнаступ є марними.

Звільнені села Донецької та Запорізької областей: дивіться на карті

Де розташовані звільнені села

Спочатку стало відомо про звільнення селища Благодатне. У Міноборони заявили, що населений пункт деокупували 10 червня, проте офіційно підтвердили наступного дня – 11 червня.

Звільнили Благодатне від окупантів бійці 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України.

Згодом підтвердили звільнення населеного пункту Нескучне, яке розташоване з іншого берега річки Мокрі Яли. Деокупацію підтвердили 11 червня у пресслужбі 7-го окремого батальйону "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії 129-ї ОБр сил ТрО. Варто зазначити, що селище звільнили за день до цього - 10 червня, проте, ясна річ, з міркувань безпеки про успішну наступальну операцію повідомили згодом.

ЗСУ звільнили також селище Макарівка, про деокупацію якого 11 червня повідомила Ганна Маляр.

Українські військові продовжують контрнаступальні операції й 12 червня підтвердили звільнення ще одного населеного пункту – Сторожове. Селище перебувало під окупацію від березня 2022 року.

Звільняли населений пункт морські піхотинці з 35-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Остроградського. Як повідомили у пресслужбі ОБМП, у результаті зачистки села було знищено близько півсотні окупантів, а також чотирьох загарбників було взято в полон.

Звільнені населені пункти на Донеччині: дивіться на карті

Селище Новодарівка, що на Запоріжжі, звільнили 4 червня, проте офіційно підтвердили деокупацію населеного пункту 12 червня. Звільняли селище механізований підрозділ та зведений підрозділ Запорізької окремої бригади територіальної оборони.

У пресслужбі ТрО підкреслили, що ворог кілька діб намагався повернути контроль над Новодарівкою, проте всі спроби були безуспішними.

Звільнене село Новодарівка у Запорізькій області: дивіться на карті

У чому стратегічна важливість звільнених селищ

ЗСУ звільнили протягом 2 днів населені пункти, які лежать по обидва береги річки Мокрі Яли. Деокуповані селища розташовані на так званому Вереміївському виступі – район на межі Запорізької та Донецької областей на півдні від селища міського типу Велика Новосілка. Звільнені села були під окупацією від березня – квітня 2022 року.

Нині ЗСУ просуваються на обох берегах річки Мокрі Яли. Можна припустити, що захисники рухаються у бік населеного пункту Старомлинівка. Це село є важливим перехрестям, яке дає можливість проводити активні наступальні операції й надалі.

Військовий експерт Роман Світан також зазначав, що звільнення цих населених пунктів дасть змогу ЗСУ просунутися у бік Токмака, а далі – на Мелітополь. Це дасть змогу перетнути сухопутний коридор з Крима у Росію.